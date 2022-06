DAX: Schwache Vorstellung

Am Dienstag und somit den letzten Handelstag des abgelaufenen Monats hat sich der Deutsche Aktienindex DAX schwach auf der Brust präsentiert und ist von der Hürde bei 14.550 Punkten zur Unterseite abgeprallt. Während dessen hat sich die EU endlich auf ein Öl-Embargo verständigt, geplant ist ein Verbot des Imports von Rohöl aus Russland auf dem Schiffsweg. Ungarn dagegen wird weiterhin durch die Druschba-Pipeline beliefert.

Ein Blick auf das heimische Leitbarometer zeigt kurzfristiges Abwärtspotenzial zunächst auf das Ausbruchsniveau aus letzter Woche um 14.226 Punkten, knapp darunter verläuft als weitere Unterstützung der 50-Tage-Durchschnitt und dürfte stabilisierend auf den DAX einwirken. Von dort aus könnte es in den kommenden Tagen an das Hauptziel zwischen 14.818 und 14.925 Punkten weiter rauf gehen.

Ein bärisches Szenario ergibt sich dagegen bei einem Wiedereintritt in den vorausgegangenen Abwärtstrend und durch einen Rückfall unter 13.870 Punkte. In diesem Fall müssten unmittelbare Abschläge auf 13.600 und darunter womöglich noch 13.380 Punkte zwingend einkalkuliert werden.

Wie gewohnt stehen am ersten Tag eines neuen Monats Einkaufsmanagerindizes aus dem verarbeitenden Gewerbe per Mai (endgültig) auf der Agenda, den Anfang haben China und Japan in der Nacht zum Mittwoch gemacht. Zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr ziehen Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland und die EWU nach. Um 8:00 Uhr sollten sich Investoren Deutschlands Einzelhandelsumsätze aus April (real) ansehen. Um 11:00 Uhr wird die europaweite Arbeitslosenquote per April bekannt gegeben, ab 13:00 Uhr stoßen die USA mit MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche dazu.