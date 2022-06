Delta Air Lines: Langfristig zuversichtlich

Zeitgleich hob das Management die operative Marge an und blickt zuversichtlich in die Zukunft. Bereits vorbörslich hatte sich ein kleiner Kursaufschlag zum gestrigen Schlussstand angedeutet, ein Blick auf den längerfristigen Kursverlauf der Aktie stimmt sogar unter technischen Gesichtspunkten positiv.

Nachdem das Wertpapier von Delta Air Lines zwischen März 2020 und 2021 eine erste große Kaufwelle vollzogen hatte, steckt das Papier seitdem in einer abwärts gerichteten Korrektur fest. Diese macht aber zunehmend den Anschein einer bullischen Flagge, die bei einer positiven Auflösung auf der Oberseite weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen und damit eine zweite große Kaufwelle auslösen könnte.

Inverse SKS entdeckt

Zu einer potenziellen Trendwende gesellt sich noch eine inverse SKS-Formation, die sich zwischen Anfang dieses Jahres und dem aktuellen Tag erstreckt. Noch aber notiert die Aktie im Mittelfeld der bisherigen Handelsspanne, erst ein nachhaltiger Ausbruch mindestens über das Niveau von 45,50 US-Dollar dürften weitere Käufer ins Boot holen und zu einem nachhaltigen Kaufsignal führen. Ziele wären dann an den Verlaufshochs aus März 2021 bei 52,28 US-Dollar auszumachen, darüber könnte es sogar an ein Niveau um 60,00 US-Dollar weiter rauf gehen. Ein Kursrutsch unter die aktuellen Jahrestiefs sollte allerdings in jedem Fall verhindert werden, dies würde nämlich die laufende Korrektur in den Bereich von 24,53 US-Dollar ausweiten können.