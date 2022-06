DGAP-News: Cembra geht Partnerschaft mit Zurich Schweiz ein (deutsch)

Cembra geht Partnerschaft mit Zurich Schweiz ein ^ Cembra Money Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges Cembra geht Partnerschaft mit Zurich Schweiz ein 01.06.2022 / 07:00 --------------------------------------------------------------------------- Zürich - Cembra, eine führende Schweizer Anbieterin von Finanzierungslösungen, und die Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG schliessen einen Kooperationsvertrag. Davon profitieren Kundinnen und Kunden beider Unternehmen. Wer ein Auto gekauft oder geleast hat, kennt es: Die Vorfreude ist gross. Doch bevor das neue Auto in Empfang genommen werden kann, muss die passende Fahrzeugversicherung abgeschlossen sein. Cembra und Zurich Schweiz vereinfachen diesen Prozess für die Kunden und bieten Leasing- oder Finanzierungsnehmerinnen und -nehmern eines Personenwagens oder Vans ein neues Servicepaket an: Bei Beantragung eines Leasings oder einer Finanzierung bei einer der rund 4'000 Partnergaragen von Cembra kann neu auch direkt die Fahrzeugversicherung bei Zurich gewählt werden. Die Händlerin oder der Händler nimmt den Versicherungsantrag direkt mit dem Kunden auf und übermittelt ihn an Zurich Schweiz. Die Partnergaragen von Cembra gaben 2021 in einer von der Bank durchgeführten Befragung an, dass sie in der Kombination von Fahrzeugfinanzierung und Versicherung ein grosses Kundenbedürfnis sehen. Cembra trägt diesem Bedarf Rechnung und Zurich Schweiz kann mit dieser Partnerschaft ihre Position als führende Fahrzeugversicherung weiter ausbauen. Esther Pfaff, Head of Product & Innovation bei Cembra, sagt: «Teil unserer strategischen Roadmap ist die klare Fokussierung auf unsere Kundinnen und Kunden. Wir freuen uns daher sehr, das Kundenerlebnis unserer Leasing- und Finanzierungskunden mit dieser Zusammenarbeit weiterzuentwickeln.» Robert Gremli, Head of Brokers & Partnerships sowie Mitglied der Geschäftsleitung von Zurich Schweiz, sagt: «Ich freue mich ausserordentlich, dass wir mit Cembra neue Angebote und Serviceleistungen entwickeln und so den Kundinnen und Kunden einen Mehrwert bieten können.» Kontakt Medien: Carolin Schulze; +41 79 906 00 48; [1]media@cembra.ch 1. mailto:media@cembra.ch Investor Marcus Händel; +41 44 439 85 72; Relations: [1]investor.relations@cembra.ch 1. mailto:investor.relations@cembra.ch Über Cembra Cembra ist eine führende Schweizer Anbieterin von Finanzierungslösungen und -dienstleistungen. Unsere Produktepalette umfasst Konsumkreditprodukte wie Privatkredite und Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, den Vertrieb von damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen, Einlagen und Anlageprodukte. Cembra zählt über 1 Million Kunden in der Schweiz und beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende aus 43 Ländern. Unser Hauptsitz liegt in Zürich und wir betreiben unser Geschäft in allen Schweizer Landesteilen über ein Netz von Filialen, unsere Online-Präsenz sowie Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und Autohändler. Wir sind seit 2013 als unabhängige Schweizer Bank an der SIX Swiss Exchange kotiert. Cembra wird von Standard & Poor's mit A- bewertet und ist im SXI Switzerland Sustainability 25 Index sowie im 2022 Bloomberg Gender Equality Index enthalten. --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Ende der Medienmitteilungen --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Cembra Money Bank AG 20 Bändliweg 8048 Zürich Schweiz Telefon: 044 439 8111 Internet: https://www.cembra.ch ISIN: CH0225173167 Valorennummer: A1W65V Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1365627 Ende der Mitteilung EQS News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1365627 01.06.2022 °