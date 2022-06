DAX: EMA 50 muss jetzt halten!

Bereits seit Dienstag dieser Woche präsentieren sich die europäischen und amerikanischen Indizes in einer Korrekturphase, der Deutsche Aktienindex ist zuletzt von 14.550 Punkten abgeprallt und steuert auf seinen 50-Tage-Durchschnitt zu. Unterdessen sind die US-Indizes allerdings auf sehr markante Widerstände gestoßen, die durchaus das Potenzial für eine längere Korrektur bieten.

Demnach droht auch dem deutschen Leitbarometer kurzfristiges Ungemach in Form von Abschlägen zunächst auf die einstige Hürde von 14.226 Punkten, darunter auf den 50-Tage-Durchschnitt bei derzeit 14.176 Zählern. Eine kleinere überschießende Welle könnte sogar an 13.871 Punkte heranreichen, ehe Bullen wieder zum Gegenschlag ausholen.

Ein derartiges Szenario ist allerdings nicht vollends sicher, die Chance auf einen Test der zweiten großen Zielzone zwischen 14.818 und 19.925 Punkten ergibt sich erst bei einem Durchbruch über die Hürde von 14.550 Zählern. Noch immer stellt sich die Frage, ob die laufende Erholung seit Anfang Mai drei- oder fünfwellig ausfällt.

Ein Hinweis vorweg, in Großbritannien ist heute ein Börsenfeiertag. Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Donnerstag mit Zahlen zur Geldbasis aus Mai vorgestellt, um 9:00 Uhr folgen Spaniens Arbeitslosenzahlen aus dem letzten Monat. Eine Stunde später geht es mit den VDMA-Auftragseingängen aus dem Maschinenbau aus Mai weiter, um 11:00 Uhr werden europaweite Erzeugerpreise aus April vorgestellt.

Ab 13:30 Uhr stoßen die USA mit ersten Daten zu Challenger-Stellenstreichungen im abgelaufenen Monat dazu, um 14:15 Uhr wird der wichtige ADP-Arbeitsmarktbericht ex Agrar per Mai vorgestellt. Wie gewohnt folgen kurz darauf fortgesetzte und Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche aus den USA. Zeitgleich werden Lohnstückkosten aus Q1 (endgültig) und frische Daten zur Produktivität ex Agrar Q1 (endgültig) vorgestellt.