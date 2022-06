DGAP-News: FIRST HYDROGEN NIMMT D'AMICIS INS TEAM FÜR DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH AUF

DGAP-News: First Hydrogen Corp. / Schlagwort(e): Personalie

FIRST HYDROGEN NIMMT D'AMICIS INS TEAM FÜR DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH AUF



02.06.2022 / 03:20

FIRST HYDROGEN NIMMT D'AMICIS INS TEAM FÜR DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH AUF

Vancouver, British Columbia, 2. Juni 2022 – Vancouver, British Columbia – First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) hat Carlo Alberto D’Amicis zum Chief Financial Officer von First Hydrogen Limited ernannt, um das Wachstum des im KFZ- und Energiebereich tätigen Unternehmens zu unterstützen. D’Amicis wechselt von RHI Magnesita N.V., einem an der Londoner Börse gelisteten, weltweit führenden Unternehmen für Feuerfestmaterialien mit jährlichen Einnahmen von 2,5 Mrd. EUR, bei dem er als Senior Finance Executive ein 120 Personen umfassendes globales Finanzteam mit Standorten in über 15 Ländern leitete, zu First Hydrogen. D’Amicis hatte die Position eines CFO Americas bei RHI Magnesita inne; zu seinen Verantwortlichkeiten zählte die Unternehmensintegration nach der Fusion zwischen RHI und Magnesita, wodurch er wertvolle Erfahrungen mit der Umstrukturierung ihrer Geschäftsaktivitäten und der Entwicklung gemeinsamer Servicezentren sammeln konnte, während er zugleich dazu beitrug, eine kontinuierliche Steigerung der Bruttomarge anzukurbeln.

Vor seiner Zeit bei RHI Magnesita war D’Amicis Senior Finance Executive bei Magnesita, wo er dabei half, das Unternehmen auf eine erfolgreiche Fusion mit RHI und den anschließenden Börsengang an der Londoner Börse vorzubereiten. D’Amicis war auch in führenden Managementpositionen bei PwC und KPMG tätig und ist ein vereidigter Wirtschafts- und Rechnungsprüfer im italienischen öffentlichen Register.

Durch seine internationale Tätigkeit für in Europa, dem Vereinigten Königreich und den USA börsennotierten Unternehmen bringt Carlo umfassende Erfahrungen in den Bereichen Führung, Unternehmensstrategie, Börsenzulassungen und Transaktionen wie Fusionen und Ausgliederungen mit ein. In seiner Funktion bei First Hydrogen Limited wird Carlo die oberste Führungsebene des Unternehmens dabei unterstützen, seine ersten mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebenen leichten Nutzfahrzeuge („LCVs“) herauszubringen und nachhaltige Produktionsstandorte für grünen Wasserstoff einzurichten. Seine Erfahrungen werden auch für die langfristige Strategie von First Hydrogen enorm wertvoll sein: die Entwicklung eines vollständig auf Wasserstofflösungen ausgerichteten Unternehmens mit der Produktion von grünem Wasserstoff, der Herstellung von Wasserstofffahrzeugen sowie Betankungsleistungen für Wasserstoffmobilität und die Erleichterung des Übergangs zu einem emissionsfreien Transportwesen auf eine für seine Kunden erschwingliche Weise.

Nick Wrigley, Vorsitzender von First Hydrogen, erklärte: „Die Ernennung von Carlo stellt einen weiteren Wachstumsschritt für First Hydrogen auf seinem Weg in die nächste Entwicklungsphase dar. Wir stehen an einem aufregenden Punkt, wo unsere ersten mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebenen leichten Nutzfahrzeuge in den nächsten paar Monaten in die Testphase übergehen und wir dabei sind, unsere ersten Produktionsstandorte für grünen Wasserstoff im Vereinigen Königreich aufzubauen. Zugleich ist die Aufmerksamkeit von Regierungen und Investoren auf Wasserstoff als Teil der Lösung für die weltweite CO 2 -Herausforderung gerichtet. Carlo verfügt über große Erfahrung bei der Leitung multinationaler Unternehmen und wird uns dabei unterstützen, das Unternehmen bei seiner Mission, eine emissionsfreie Zukunft sicherzustellen, voranzubringen.“

Carlo Alberto D’Amicis, Chief Financial Officer bei First Hydrogen Automotive, gab folgenden Kommentar ab: „Ich bin stolz und freue mich, First Hydrogen als Chief Financial Officer beizutreten. CO 2 -Neutralität stellt sich zunehmend als eine der dringlichsten Aufgaben der Welt heraus und First Hydrogen wird eine Schlüsselrolle bei der Dekarbonisierung des Transportwesens spielen. Dies stellt eine einzigartige Gelegenheit für mich dar, Teil eines zukunftsgerichteten und bahnbrechenden Unternehmens zu sein, das sich mit einem wirklich talentierten internationalen Team vollauf der Entwicklung einer nachhaltigeren Zukunft verschrieben hat. Ich freue mich und fühle mich privilegiert, diesen neuen Weg zu beschreiten und First Hydrogen dabei zu helfen, eine emissionsfreie Wertschöpfungskette aufzubauen.“

Über First Hydrogen Corp. (FirstHydrogen.com)

Bei First Hydrogen Corp. handelt es sich um ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver und London, das sich auf emissionsfreie Fahrzeuge, Produktion und Vertrieb von grünem Wasserstoff sowie Extraktionssysteme für überkritisches CO 2 spezialisiert hat. Im Rahmen von zwei Vereinbarungen mit den Firmen AVL Powertrain und Ballard Power Systems Inc. konzipiert und entwickelt das Unternehmen mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebene leichte Demonstrations-Nutzfahrzeuge mit einer Reichweite von über 500 km. Zugleich hat das Unternehmen seine Designphase für maßgeschneiderte Fahrzeuge eingeleitet, in der es seine Flotte an geschützten emissionsfreien Fahrzeugen entwickeln wird. First Hydrogen erarbeitet außerdem Betankungsmöglichkeiten in Zusammenarbeit mit der FEV Consulting GmbH, der internen Automobilberatungsfirma der FEV Group in Aachen. Zudem verfolgt das Unternehmen Geschäftschancen im Bereich der Produktion und des Vertriebs von grünem Wasserstoff im Vereinigten Königreich und andernorts.

