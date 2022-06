DGAP-News: NYALA und Hauck & Aufhäuser Innovative Capital kooperieren bei Kryptofonds

Emittent / Herausgeber: Nyala / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Kooperation

P R E S S E M I T T E I L U N G HAIC Crypto Native - Advanced Select

NYALA und Hauck & Aufhäuser Innovative Capital kooperieren bei Kryptofonds Berlin, 02. Juni 2022. Die Berliner Blockchain-Plattform NYALA und Hauck & Aufhäuser Innovative Capital Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH (HAIC) kooperieren erneut. Nach der erfolgreich umgesetzten Technologie-Partnerschaft bei der Verwahrung von Kryptowerten erweitern die beiden Finanzdienstleister ihre Zusammenarbeit im Bereich Asset Management. Erfahrene Krypto-Experten aus dem NYALA Asset Management Team unterstützen zukünftig das HAIC Investment Commitee bei der Portfoliostrategie des neuen Krypto-Spezial-AIF „HAIC Crypto Native - Advanced Select“. Der Fonds bietet Investoren eine langfristige Anlagemöglichkeit in führende Kryptowährungen und Token, selektiert auf Basis qualitativer und quantitativer Merkmale. „NYALA arbeitet auf der Kryptoverwahrer-Seite bereits sehr erfolgreich mit Hauck & Aufhäuser Innovative Capital zusammen. Mit dem Ergebnis, dass wir die Blockchain mit den Fähigkeiten einer etablierten und innovativen Bank zusammengebracht haben. Nun wollen wir dieses Erfolgsmodell auch im Asset Management eines modernen Anlageprodukts fahren“, so Dr. Johannes Schmitt, Co-Vorstand der NYALA. „Wir sind langfristig vom Markt für digitale Assets überzeugt und möchten mit dem Fonds daher eine chancenorientierte Investition in einen breiten Querschnitt des Krypto-Universums ermöglichen“, erläutert Patrick Karb, Geschäftsführer von Hauck & Aufhäuser Innovative Capital. „Dafür setzen wir weiterhin auf die etablierte und erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Investmentkolleginnen und –kollegen von NYALA“. Über NYALA – www.nyala.de NYALA bietet institutionellen Anlegern und Finanzdienstleistern Produktlösungen und API-Services für digitale Assets in den Kerngeschäftsfeldern Custody (Verwahrung von digitalen Assets), Tokenisierung (Emission digitaler Wertpapiere) und Trading (Settlement, Reporting, Zugang zu Handelsplätzen). Renommierte Bankpartner wie Hauck Aufhäuser Lampe und Emissionsplattformen wie Invesdor nutzen bereits die Digital Asset Software Suite von NYALA. Mit NYALA Asset Management steht Banken, Investoren und Unternehmen eine professionelle Asset Management Einheit zur Verfügung, die einen einfachen Zugang zur Anlageklasse digitaler Vermögenswerte schafft. Kontakt

