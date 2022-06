Trading-Chance Amazon: Diese Rallye könnte schon bald enden

Werbung

Die Perspektiven für den Online-Handelsriesen amazon.com sind derzeit alles andere als rosig. Trotzdem hat die Aktie zuletzt ein Doppeltief vollendet und deutlichen Abstand zum bisherigen Jahrestief gewonnen. Doch das Kursziel dieses Doppeltiefs liegt nahe einer massiven Widerstandszone. Und beide sind bereits ziemlich nahe gekommen. Eine Trading-Chance Short.

Dass eine ganze Reihe von US-Technologietiteln so weit gefallen ist, dass es einiges an Spielraum für raumgreifende Aufwärts-Korrekturen gäbe, mag schon richtig sein. Dass amazon.com zu dieser Gruppe gehört, könnte man indes bezweifeln. Denn die Gemengelage für den Online-Händler ist ungünstig … und vorerst dürfte es dahingehend nicht besser werden.

Wenn es den Einzelhandel trifft, trifft es Amazon mit

Der US-Einzelhandel hat Probleme. Noch hält sich der Umsatz zwar einigermaßen. Aber das sind oft Vorkäufe aus Sorge vor noch höheren Inflationsraten von denen, die sich das noch leisten können. Was wird, wenn diese Vorkäufe über die Bühne sind? Zumal die Gewinnmargen selbst bei gleichbleibenden Umsätzen wegen Lieferproblemen und massiv gestiegenen Kosten unter Druck geraten sind.

Wenngleich der überraschende Verlust, den amazon.com für das erste Quartal meldete, vor allem durch eine große Investition in den Elektrofahrzeugbauer Rivian verursacht wurde, kam der Kurseinbruch, den die Aktie als Antwort auf diese Ende April vorgelegten Zahlen vollzog, nicht von Ungefähr. Denn zusammen mit diesem Zahlenwerk gab amazon.com einen Ausblick auf das laufende Quartal und lag beim Umsatz- ebenso wie beim Gewinnausblick deutlich unter den vorherigen Prognosen der Analysten.

Und ein zusätzliches Problem ist: Die meisten bei amazon.com zu erwerbenden Artikel betreffen nicht den auch in Krisen ziemlich stabil bleibenden Grundbedarf der Verbraucher. Und aufgrund der nicht gerade kleinen Gebühren, die die Verkäufer an amazon.com abtreten, gibt es oft andere Anbieter außerhalb des Amazon-Universums, die günstiger anbieten. Es kann also sehr gut sein, dass es Amazon bei einem austrocknenden Konsum sogar härter trifft als Handelsketten wie Walmart.

Kurszielzone 2.600 bis 2.700 US-Dollar

Die Anleger haben diese Problematik erkannt, denn die Aktie erholte sich nach der ersten Reaktion auf den schwachen Ausblick nicht, sondern fiel immer weiter, schaffte erst knapp über der 2.000 US-Dollar-Marke eine Bodenbildung. Das kleine Doppeltief, das daraufhin entstand, ist zwar kurzfristig bullisch. Aber da sich die Rahmenbedingungen seither nicht verbessert haben, sondern im Gegenteil immer mehr schwache Daten zu den Einzelhandelsumsätzen einlaufen, zuletzt für Frankreich, Großbritannien und Deutschland, dürfte die laufende Rallye nicht mehr sein als eine Gegenreaktion in einem intakten Abwärtstrend. Und damit grundsätzlich eine Gelegenheit für die Short-Seite.

Quelle: marketmaker pp4

Das rechnerische Kursziel des Doppeltiefs läge bei 2.607 US-Dollar. Das errechnet sich aus der Distanz zwischen der Nackenlinie (2.316 US-Dollar) und dem tieferen der beiden Tiefs (2.025 US-Dollar). Diese Distanz trägt man an der Nackenlinie nach oben an – und käme in diesem Fall bei 2.607 US-Dollar heraus. Wobei solche rechnerischen Kursziele nie erreicht werden müssen, sie dienen rein technisch agierenden Tradern schlicht als Anhalt. Interessant ist, dass dieses Kursziel knapp unter der super-massiven Widerstandszone 2.673/2.707 US-Dollar liegt, durch das die Aktie als Reaktion auf die schwache Quartalsbilanz fiel. Es ist nicht gerade allzu wahrscheinlich, dass die Amazon-Aktie da nach oben durchgeht, in einem Umfeld, das für den Konsum derart ungünstig ist.

Noch ist offen, ob die Rallye noch weiter führen wird, aber …

Bemerkenswert ist auch, dass die Käufe zu Monatsbeginn nicht allzu effektiv ausfielen. Amazon schloss am Mittwoch zwar im Plus, aber leicht unterhalb des Eröffnungskurses … nachdem die Aktie dem rechnerischen Kursziel des Doppeltiefs am Tageshoch bis auf ca. 100 US-Dollar nahe gekommen war. Wer gerne spekulativ agiert, könnte da erwägen, sich bereits jetzt wieder auf der Short-Seite zu positionieren.

Wir haben dafür ein Knock Put-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS herausgesucht, das mit einem Basispreis und K.O.-Level bei 3.399,817 US-Dollar am Mittwochabend zu US-Handelsende einen Hebel von 2,5 auswies. Die WKN dieses Short-Zertifikats lautet UH5YTY.

Den Stop Loss würden wir zunächst eher weit bei 2.760 US-Dollar ansetzen und zügig enger ziehen, sobald dieser Short-Trade in die Gewinnzone laufen würde. Dieser Level von 2.760 US-Dollar würde bei einem aktuellen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,0650 einem Kurs von 6,00 Euro im Zertifikat WKN UH5YTY entsprechen.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 2.607 US-Dollar, 2.673 US-Dollar, 2.707 US-Dollar

Unterstützungen: 2.316 US-Dollar, 2.025 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf amazon.com

Basiswert amazon.com WKN UH5YTY ISIN DE000UH5YTY5 Basispreis 3.399,817 US-Dollar K.O.-Schwelle 3.399,817 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 2,5 Stop Loss Zertifikat 6,00 Euro

