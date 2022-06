Bab meldet Dividende

Das amerikanische Franchise Unternehmen BAB Inc. (ISIN: US0551831078, OTCQB: BABB) will eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 1 US-Cent an die Aktionäre auszahlen. Die Auszahlung erfolgt am 11. Juli 2022 (Record date ist der 22. Juni 2022).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,04 US-Dollar Gesamtdividende bezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 0,89 US-Dollar (Stand: 6. Juni 2022) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,49 Prozent.

Die BAB Inc. ist die Muttergesellschaft der BAB Systems und ein Hersteller von Backwaren wie Muffins und Bagels. Zu den Marken gehören z. B. Big Apple Bagels (BAB) und My Favorite Muffin. Im ersten Quartal (28. Februar) des Fiskaljahres 2022 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 0,74 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 0,72 Mio. US-Dollar), wie am 8. April berichtet wurde.

Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 6,32 Mio. US-Dollar. Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street mit 8,80 Prozent im Plus (Stand: 6. Juni 2022).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de