dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 07.06.2022 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Kohlefaserfirma SGL Carbon kann Kosten weiterreichen - Ausblick erhöht

WIESBADEN - Der Kohlefaserspezialist SGL Carbon schätzt die Aussichten für 2022 dank guter Geschäfte und der Weitergabe von gestiegenen Kosten nicht mehr ganz so trüb ein. Sowohl bei Umsatz und operativem Gewinn rechnet sich der Konzern mehr aus als zu Jahresbeginn veranschlagt, wie das SDax-Unternehmen am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Das trieb die Aktie stark nach oben, der Kurs erreichte ein Hoch seit Januar.

ROUNDUP 2: Apple will Konkurrenz mit neuem M2-Chip auf Abstand halten

CUPERTINO - Sieben Jahre nach der Markteinführung der Apple Watch müssen Kunden des iPhone-Konzerns weiterhin auf die Einführung einer großen neuen Produktkategorie warten. Dabei ist es im kalifornischen Silicon Valley ein offenes Geheimnis, dass Apple an einem epochalen Projekt, nämlich einer eigenen Brille für virtuelle und erweiterte Realität arbeitet. Trotzdem kamen Apple-Chef Tim Cook am Pfingstmontag die Worte "Virtual Reality" (VR) oder "Augmented Reality" (AR) in seiner Keynote-Ansprache der Entwicklerkonferenz WWDC kein einziges Mal über die Lippen.

ROUNDUP: Musk droht mit Ausstieg aus Twitter-Deal wegen Bot-Kontroverse

SAN FRANCISCO - Tech-Milliardär Elon Musk verstärkt seine Bemühungen, sich den Weg für einen Ausstieg aus dem Deal zur Übernahme von Twitter offenzuhalten. In einem am Montag veröffentlichten Brief seiner Anwälte an Twitters Chefjuristin Vijaya Gadde heißt es, das Unternehmen weigere sich, ihm Daten für eigene Recherchen zur Zahl von Spam- und Fake-Accounts zu liefern. Dies sei ein Verstoß gegen die Übernahme-Vereinbarung. Deswegen behalte er sich vor, aus dem Deal auszusteigen.

ROUNDUP/EU: Standard-Ladekabel für Handys und andere Geräte kommt Mitte 2024

BRÜSSEL/STRASSBURG - Handys und zahlreiche andere Elektrogeräte müssen in der EU ab Mitte 2024 eine einheitliche Ladebuchse haben. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments einigten sich auf USB-C als Standard-Ladebuchse, wie die Leiterin der Verhandlungen, Anna Cavazzini (Grüne), am Dienstag in Straßburg sagte. Ihren Angaben zufolge gilt die Regelung etwa für Smartphones, Tablets, Kameras, Kopfhörer und tragbare Lautsprecher. Auch die französische Ratspräsidentschaft bestätigte eine Einigung.

Spanischer Ölkonzern Repsol: Prüfen Möglichkeiten für Erkundung und Förderung

MADRID - Der spanische Ölkonzern Repsol hat die Prüfung von Optionen rund um sein Erkundungs- und Fördergeschäft eingeräumt. In Reaktion auf Medienberichte teilte das Unternehmen am Dienstag mit, vor dem Hintergrund der ständigen Bewertung von Unternehmensteilen verschiedene Möglichkeiten und Angebote für die entsprechenden Geschäfte zu analysieren. Eine Entscheidung dahingehend sei noch nicht gefallen. Gleichwohl betrachte der Konzern die Erkundung und Produktion aber als strategisch, was auch langfristig deren Betrieb und Konsolidierung einschließe.

Schwedische Regierung: Kein neues Kapital für Fluggesellschaft SAS

STOCKHOLM - Die schwedische Regierung will der kriselnden Fluggesellschaft SAS nicht mehr mit frischem Geld aushelfen. Man werde dem Unternehmen aber dabei helfen, Schulden in Unternehmensanteile umzuwandeln, sagte Industrieminister Karl-Petter Thorwaldsson am Dienstag dem schwedischen Rundfunk SVT zufolge. Kapital müsse aber auf anderem Wege und von anderen Investoren kommen.

Weitere Meldungen -DAVOS/ROUNDUP/IT-Sicherheitsfirma: Cyberrisiken ziehen mit Ukraine-Krieg an -ROUNDUP/'HB': Deutsche Bank holt Hunderte Programmierer aus Russland nach Berlin -Iberdrola bereit zum Baubeginn von Ostsee-Windpark 'Baltic Eagle' -Deutschland exportiert deutlich weniger Plastikmüll -Deutsche Bahn und SNCF werben für Milliardenbetrag für Güterverkehr -Swatch Group gewinnt Gerichtsprozess gegen Samsung -Personalmangel: Swiss streicht mehrere Flüge nach Deutschland -Aus Sky Ticket wird Wow -Gewerkschaft: 9-Euro-Ticket belastet Eisenbahner -EU pausiert wegen Datenlücken Prüfung von Cannabidiol als Lebensmittel -Scholz: Keine Anfrage Spaniens zum Export von Leopard-2-Panzern -Orsay schließt alle Filialen und kündigt Mitarbeitern in Deutschland -Bahn: Pfingstverkehr insgesamt geregelt abgelaufen -Hamburger Flughafen zählt mehr als eine Million Passagiere im Mai -Türkei: Deutliche Fortschritte bei Verhandlungen zu Getreidekorridor -ROUNDUP 2: Fünfstufige Kennzeichnung für bessere Tierhaltung geplant -Verband: 9-Euro-Ticket-Start trotz überlasteter Bahnknoten geglückt -Oetker-Lebensmittelsparte hält Umsatz stabil -Schaeffler und Michelin-Tochter kooperieren bei Wasserstoff-Technik -Produktion von Speiseeis gesunken -Corona-Impfpflicht für Soldaten: RKI-Experte betont Wirksamkeit

