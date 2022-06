LINDE - Das ist richtig stark

Linde PLC - WKN: A2DSYC - ISIN: IE00BZ12WP82 - Kurs: 312,200 € (XETRA)

Die Linde-Aktie musste nach ihrem Allzeithoch bei 309,35 EUR vom 05. Januar 2022 einige Verluste hinnehmen und fiel auf 244,00 EUR zurück. Anschließend näherte sie sich ihrem Rekordhoch wieder an.

Am 30. Mai kam es zu einem Abpraller an diesem Hoch. Am 02. Juni kam es zum Dividendenabschlag. Die Aktie drehte an einem kurzfristigen 38,2 % Retracement bei 296,98 EUR wieder stark nach oben. Gestern gelang ihr ein Ausbruch auf Tagesschlusskursbasis über das bisherige Allzeithoch. In der Spitze notierte der Wert bei 315,35 USD. Seitdem setzt er leicht zurück, behauptet sich aber über dem bisherigen Rekordhoch.

Kann die Rally weitergehen?

Mit dem neuen Allzeithoch zeigt die Linde-Aktie eine beeindruckende Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt. Solange sie sich über dem letzten kleinen Zwischenhoch bei 308,15 EUR hält, besteht eine gute Chance auf eine weitere Rally. Diese könnte zu Gewinnen in Richtung 340-345 EUR führen.

Ein Rückfall unter 308,15 EUR auf Tagesschlusskursbasis wäre ein erster Warnschuss für die Bullen. In diesem Fall könnte es erneut zu Abgaben gen 296,98 EUR kommen. Aber erst wenn die Aktie auch unter diese Marke fiele, könnte man von einem Fehlausbruch sprechen.

Fazit: Die Linde-Aktie ist die stärkste Aktie im DAX. Wenn man aktuell in Aktien aus dem DAX long agieren will, ist sie deshalb die erste Wahl.

Zusätzlich lesenswert:

SGL CARBON - Rallystimmung nach Prognoseerhöhung

NASDAQ 100 - Droht ein Abbruch der Erholung?

HUGO BOSS – Übernahme der Luxusmarke in der Mache?

Linde PLC - Aktie

Nutzerumfrage 2022: Helfen Sie uns, uns zu verbessern Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen.

Mit Ihrer Hilfe möchten wir Guidants noch besser machen. Daher laden wir Sie herzlichst zu unserer Nutzerumfrage ein. Mit Ihrer Teilnahme können Sie dafür sorgen, dass wir noch nutzerfreundlicher, intuitiver und praktischer werden. Ihre Angaben bleiben natürlich anonym. Wir danken Ihnen im Voraus fürs Mitmachen. Als weiteres Goodie verlosen wir unter allen Teilnehmenden insgesamt 25 x ein 3-Monatsabo für einen Premium-Service Ihrer Wahl. Wir freuen uns auf Ihr Feedback! Hier geht's zur Umfrage

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)