DGAP-News: XTPL S.A.: Die XTPL-Technologie wurde im renommierten internationalen Wissenschaftsmagazin Nature Scientific Reports präsentiert (deutsch)

XTPL S.A.: Die XTPL-Technologie wurde im renommierten internationalen Wissenschaftsmagazin Nature Scientific Reports präsentiert

^ Emittent / Herausgeber: XTPL S.A. / Schlagwort(e): Wissenschaftl. Publikation/Nachhaltigkeit XTPL S.A.: Die XTPL-Technologie wurde im renommierten internationalen Wissenschaftsmagazin Nature Scientific Reports präsentiert 09.06.2022 / 08:46 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Firma XTPL S.A. (WSE: XTP), globaler Anbieter von bahnbrechenden Nanodrucklösungen für den weltweiten Markt der modernen Elektronik, präsentierte auf den Seiten des renommierten internationalen Wissenschaftsmagazins Nature Scientific Reports die Funktionsweise und Möglichkeiten der Nutzung der von ihr entwickelten UPD-Technologie (Ultra-Precise Printing). Der durch das Mitarbeiterteam geschriebene Presseartikel wurde im Rahmen einer Open-Access-Option veröffentlicht, was eine noch breitere Förderung der XTPL-Technologie auf der ganzen Welt ermöglichen wird. Der Artikel "High resolution deposition of conductive and insulating materials at micrometer scale on complex substrates", der in der Zeitschrift veröffentlicht wurde, wurde von einem interdisziplinären Team angesehener Experten erstellt, darunter von Mateusz ysie, F+E-Manager, ukasz Witczak, leitender F+E-Ingenieur , Dr. Aneta Wiatrowska, Technology Director XTPL, Dr. Karolina Ficzyk, F+E-Managerin, Jolanta Gadzaliska, Senior F+E- Ingenieurin, Ludovic Schneider, F+E-Teamleiter, Prof. Dr. habil. Wiesaw Strk, Professor am Institut für Niedrigtemperatur- und Strukturforschung der Polnischen Akademie der Wissenschaften, Marcin Karpiski, F+E-Manager, ukasz Kosior, Business Development Manager, Dr. Filip Granek, Vorstandsvorsitzender von XTPL, Dr. Piotr Kowalczewski, F+E-Manager. "Nature Scientific Reports" ist ein Peer-Review-Magazin von Nature Portfolio, einem Geschäftsbereich der internationalen Verlagsgruppe Springer Nature, der wissenschaftliche Zeitschriften und Magazine im Bereich Wissenschaft und Medizin veröffentlicht. - Wir freuen uns sehr, dass wir die Gelegenheit haben, unsere weltweit einzigartige, patentierte UPD-Technologie sowie deren Möglichkeiten und Anwendungen in einer der wichtigsten wissenschaftlichen Fachzeitschriften der Welt zu präsentieren. Dies ist eine großartige Gelegenheit für XTPL, unsere technologischen Lösungen noch mehr zu fördern. Es ist auch eine weitere starke Bestätigung für Akteure aus dem Industriebereich, dass die XTPL-Technologie wirklich innovativ ist, von der wissenschaftlichen Welt anerkannt wurde und konkrete Anwendungen in der Produktion von Elektronik der nächsten Generation finden kann. In dem Artikel haben wir nicht nur unser Druckverfahren und seine weltweit wettbewerbsfähige Auflösung vorgestellt, sondern auch auf Materialien hingewiesen, die mit der UPD-Technologie kompatibel sind, und Anwendungsbeispiele gezeigt. Ich bin sehr stolz auf das ganze interdisziplinäre Team, welches an dieser Publikation mitgewirkt hat. Bei XTPL entwickeln wir bahnbrechende technologische Lösungen und die Messlatte, die wir uns selbst setzen, ist die Wettbewerbsfähigkeit unserer Lösungen auf globaler Ebene. Ich lade alle Interessierten ein, den Artikel zu lesen. Der Zugang zum Artikel ist frei - sagt Filip Granek, Vorstandsvorsitzender von XTPL S.A. Der Artikel ist in englischer Sprache unter folgendem Link verfügbar: https://www.nature.com/articles/s41598-022-13352-5 XTPL entwickelt und vermarktet drei komplementäre Geschäftslinien auf der Grundlage der eigens entwickelten UPD-Technologie. Jede dieser Linien kann unabhängige Einnahmequellen generieren: Delta-Printing System-Prototyping-Geräte, leitfähige Nanotinten und EPSILON-Druckköpfe, die für den industriellen Einsatz in den Produktionslinien globaler Elektronikhersteller der neuen Generation bestimmt sind. Alle angegebenen technologischen Lösungen basieren auf der von der Gesellschaft entwickelten Technologie des Druckens von leitfähigen Strukturen. Diese Technologie ist eine Antwort auf drei Megatrends in der Produktion moderner Elektronik. Die Branche konzentriert sich derzeit stark auf die weitere Miniaturisierung von Größe und Gewicht elektronischer Geräte, auf die Veränderung ihrer Formen und Eigenschaften, sowie auf immer mehr Flexibilität und Dreidimensionalität. Der neueste globale Trend ist auch die Umweltfreundlichkeit durch eine effiziente Nutzung begrenzter Ressourcen bei gleichzeitiger Reduzierung des produzierten Abfalls, was durch die additive Technologie ermöglicht wird. Im Jahre 2020 lag der Wert der dynamisch wachsenden Branche der gedruckten Elektronik bei 41,2 Mrd. USD (+ 11,0% J/J), für 2025 werden 63,3 Milliarden US-Dollar prognostiziert und 2030 soll er sogar 74,1 Mrd. USD erreichen (nach: IDTechEx). Das bedeutet, dass in den Jahren 2020-2025 eine durchschnittliche jährliche Steigerung des Marktwertes dieser Branche von 9,0 % zu erwarten ist. Im ersten Quartal 2022 verzeichnete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 1.619 Tsd. PLN, davon 930 Tsd. PLN aus Verkauf von Produkten und Dienstleistungen und 689 Tsd. PLN aus Subventionen. Allein der Umsatz im ersten Quartal dieses Jahres erreichte 45 % des Gesamtumsatzes im Jahr 2021. EBITDA des Unternehmens belief sich auf -2.406 Tsd. PLN und befand sich auf einem ähnlichen Niveau wie im ersten Quartal 2021, wobei sich die Entwicklung der Kommerzialisierung bereits deutlich positiv auf den Cashflow auswirkt. Sein Saldo lag nach den ersten drei Monaten des Jahres 2022 bei -889 Tsd. PLN im Vergleich zu -1,877 Tsd. im gleichen Zeitraum des Vorjahres. __________________________________________________________________________ XTPL S.A. ist ein Hightech-Unternehmen, das bahnbrechende Präzisionsdrucklösungen für den weltweiten Elektronikmarkt anbietet. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet Produkte und Lösungen, die auf einer weltweit innovativen, durch internationale Patentanmeldungen geschützten Plattformtechnologie basieren. Das von dem Unternehmen entwickelte innovative additive Verfahren ist eine weltweit einzigartige Technologie, die in der schnell wachsenden Branche der gedruckten Elektronik und deren Bereichen wie Biosensoren, Fälschungsschutz, Mikroelektronik oder Displays Anwendung findet. Diese Technologie ermöglicht das ultrapräzise Drucken von ultradünnen (bis zu 1 m breiten), transparenten und hochflexiblen Leitungen mit leitfähigen Eigenschaften. Das Unternehmen befindet sich im Prozess des Patentschutzes sowohl für die angegebene Technologie als auch für die entwickelten Produkte, was die endgültige Bestätigung ihrer Innovativität sein wird. Die XTPL-Technologie wird in einem der sich am dynamischsten entwickelnden Märkte der Produktionsverfahren eingesetzt, nämlich dem Markt der gedruckten Elektronik. Laut den Prognosen von IDTechEx hatte der Markt für gedruckte, organische und flexible Elektronik im Jahr 2019 einen Wert von 37,1 Mrd. US-Dollar und wird bis 2030 voraussichtlich auf 74 Mrd. US-Dollar anwachsen. Aufgrund ihrer Fähigkeit, sehr dünne leitfähige Linien zu drucken und dabei Tinte mit einer sehr hohen Konzentration an metallischen Nanopartikeln zu verwenden, kann die Drucktechnologie von XTPL in Bereichen wie elektronischen Verbindungen in fortschrittlichen integrierten Schaltkreisen, räumlich gedruckter Elektronik, hybrider flexibler Elektronik, dem Internet der Dinge und ähnlichem eingesetzt werden. Für diese Märkte werden in den kommenden Jahren sehr hohe Wachstumsraten prognostiziert, die teilweise sogar eine CAGR von 80% erreichen. Der Marktbereich, in dem XTPL den schnellsten Einsatz seiner proprietären Technologie in der Industrie voraussagt, ist die Präzisionsdefektreparatur. Diese Anwendung stößt nicht nur bei Herstellern von hochauflösenden OLED-Displays, sondern auch bei Herstellern in der Halbleiterindustrie auf großes Interesse. Darüber hinaus kann die Präzisionsreparatur dabei helfen, Displays der nächsten Generation schneller auf den Markt zu bringen, basierend auf der microLED-Technologie, die alle Eigenschaften hat, um den Markt zu revolutionieren. Das Ziel von XTPL ist es, eine für den industriellen Einsatz entwickelte Technologielösung für einen speziellen Anwendungsbereich zu lizenzieren. Das Unternehmen kann dieses Ziel auch durch den Vertrieb über Distributoren oder strategische Partnerschaften realisieren - diese Möglichkeiten erlauben es, die Zusammenarbeit an die Bedürfnisse des zukünftigen Auftraggebers anzupassen. Derzeit vermarktet XTPL seine Produkte: Tinten auf Basis von Silber-Nanopartikeln, die für das Drucken von elektronischen Komponenten der neuen Generation entwickelt wurden, sowie das Delta Printing System, ein präzises Rapid-Prototyping-System mit der Möglichkeit, sehr feine Strukturen bis zu 1 µm für Anwendungen in der Mikroelektronik zu drucken. Ab 2019 ist XTPL S.A. am Hauptmarkt der Warschauer Börse Gieda Papierów Wartociowych w Warszawie S.A. und ab 2020 am OpenMarket in Frankfurt notiert. Mehr Infos: www.xtpl.com Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Beata Kowalczyk | cc group 605 959 539 | [1]beata.kowalczyk@ccgroup.pl 1. mailto:beata.kowalczyk@ccgroup.pl Magdalena ukowska | Marketing & Communications Manager bei XTPL S.A. 539 736 050 | [1]magdalena.zukowska@xtpl.com 1. mailto:magdalena.zukowska@xtpl.com