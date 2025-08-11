Werbung ausblenden

EQS-DD: Rheinmetall AG: Armin Theodor Papperger, Kauf

EQS Group · Uhr
Rüstungsindustrie


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.08.2025 / 11:49 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Armin Theodor
Nachname(n):Papperger

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Rheinmetall AG

b) LEI

5299001OU9CSE29O6S05 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0007030009

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
1.540,50 EUR200.265 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
1.540,5000 EUR200.265,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

11.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Quotrix
MIC:DUSD

11.08.2025 CET/CEST
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Rheinmetall AG
Rheinmetall Platz 1
40476 Düsseldorf
Deutschland
Internet:www.rheinmetall.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

100114 11.08.2025 CET/CEST

Rheinmetall
