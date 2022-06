Trading-Chance Siltronic: Mit kleinen Schritten zur Aufwärtswende

Werbung

Viele Branchen werden unter der derzeitigen Gemengelage zu leiden haben. Aber die Chiphersteller dürfte da vorerst ausgenommen sein ... und mit ihnen Zulieferer wie Siltronic.

Es klemmt weiterhin bei der Versorgung der Unternehmen mit Chips. Die Halbleiterindustrie läuft unter Volllast, nachdem die Angebot/Nachfrage-Situation als Spätfolge der Lockdowns 2020 aus den Fugen geriet. Man versucht zügig, die Produktionskapazität zu erhöhen, aber das dauert seine Zeit. Bis dahin sind die Auftragsbücher randvoll. Was natürlich auch Zulieferern wie dem Wafer-Hersteller Siltronic zugutekommt.

Zu Unrecht so weit gefallen?

Nachdem Anfang des Jahres die Übernahme von Siltronic durch den taiwanesischen Wafer-Hersteller GlobalWafers wegen der von der Bundesregierung verweigerten Genehmigung platzte, brach die Aktie scharf ein. Schon da musste man sich fragen, ob der Abstieg nicht überzogen war. Denn 2021 hatte das Unternehmen wieder das Umsatzhoch des Jahres 2018 erreicht, die EBITDA-Marge lag mit 33,88 Prozent immer noch grandios hoch. Und schon Anfang 2022 war klar: Diese Chip-Engpässe werden nicht so schnell vorbei sein, die Nachfrage nach Wafern für die Halbleiterindustrie wird also hoch bleiben.

Und die Ergebnisse des ersten Quartals 2022 waren dann auch entsprechend überzeugend. Vor gut vier Wochen meldete Siltronic ein Umsatzplus von 10,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal und einen Gewinnanstieg vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) um 3,5 Prozent. Das bedeutete zwar, dass die EBITDA-Gewinnmarge leicht nachgegeben hatte, konkret auf 32,6 Prozent. Aber nichtsdestotrotz erwartet das Unternehmen ebenso wie die Mehrheit der Analysten, dass Siltronics Gewinn im Jahr 2022 steigen wird. Und selbst, wenn er nur stagnieren würde, wäre die Aktie auf dem derzeitigen Niveau recht günstig bewertet.

Sicher kein „sicherer Hafen“, aber Luft nach oben wäre da allemal

Das erkannten auch viele Marktteilnehmer. Mit dem Tief des deutschen Gesamtmarkts Mitte März setzte bei Siltronic eine Bodenbildung sein. Dass der Kurs im Mai noch ein neues Tief markierte, lag daran, dass unmittelbar zuvor der Dividendenabschlag in Höhe von 3,00 Euro in die Aktie eingepreist wurde. Trotzdem ist die Aktie bislang weitaus stärker im Minus als der Gesamtmarkt. Und das gilt auch, wen man mit dem Performancevergleich nicht am 1.1. ansetzt, sondern am Tag, nachdem die Aktie wegen der geplatzten Übernahme durch GlobalWafers eingebrochen war.

Damit haben wir hier die Aussicht auf eine weiterhin ungebrochene Nachfrage, eine niedrige Bewertung und eine Bodenbildung. Als Gegenargument für eine größere Aufwärtswende, die zurück in die Region über die derzeit bei 117 Euro verlaufende 200-Tage-Linie führen würde, ließe sich anführen, dass die Chipindustrie im Fall einer weltweiten Rezession den Abstieg von Umsatz und Gewinnmarge schnell nachholen würde. Aber da spräche man dann vom Herbst, womöglich vom Winter. Kurzfristig wäre da also allemal noch Luft nach oben, zumal man im Chart ja sieht: Selbst, wenn die Siltronic-Aktie „nur“ bis an die 200-Tage-Linie laufen würde, hieße das schon allerhand Kurspotenzial.

Und die 200-Tage-Linie wäre ohnehin erst der zweite Kurszielbereich. Primär hat die Aktie nach dem Ausbruch aus einer flachen Dreiecksformation erst einmal Spielraum an die Widerstandszone 100,40 zu 102,55 Euro. Wenn die überboten würde, dann ließe es sich immer noch in größeren Dimensionen denken und die 200-Tage-Linie ins Visier nehmen.

Long halten, solange auch der kurzfristige Aufwärtstrend hält

Wer überlegt, hier auf der Long-Seite aktiv zu werden, würde in einem mit unbegrenzter Laufzeit versehenen Knock Out-Zertifikat Long des Emittenten HSBC ein geeignetes Instrument dafür finden. Dieses Long-Zertifikat hat einen Basispreis & K.O.-Level von 69,357 Euro, daraus errechnete sich per gestrigem Handelsschluss ein Hebel von 3,9. Ein Stop Loss, den man sinnvoll um 86,50 Euro und damit knapp unter die den Anstieg der Aktie führende, kurzfristige Aufwärtstrendlinie legen würde, würde in diesem Zertifikat einem Kurs von 1,70 Euro entsprechen. Die WKN dieses Knock Out-Zertifikat Long von HSBC lautet HB5C51.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 95,60 Euro, 100,40 Euro, 102,55 Euro, 116,89 Euro

Unterstützungen: 88,55 Euro, 86,80 Euro, 83,00 Euro, 79,40 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Siltronic

Basiswert Siltronic WKN HB5C51 ISIN DE000HB5C519 Basispreis 69,357 Euro K.O.-Schwelle 69,357 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 3,9 Stop Loss Zertifikat 1,70 Euro

