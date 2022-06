FRANKREICH-AIRBUS-NH90:Aufwind für Airbus-Hubschrauber - Konsortium wartet NH90 selbst

Paris (Reuters) - Wenige Tage nach dem Aus für den Militärhubschrauber NH90 in Norwegen erhält das Konsortium um den Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus Unterstützung aus Deutschland und Frankreich.

NHIndustries habe einen Wartungsvertrag mit den Regierungen der beiden Länder vereinbart, teilte das Konsortium am Montag mit. Die Vereinbarung führe dazu, dass die Einsatzfähigkeit der Maschinen verbessert werde. NHIndustries übernehme die Verantwortung dafür, dass ständig ausreichend Ersatzteile zur Verfügung stünden.

Der Vertrag habe eine Laufzeit von zunächst fünf Jahren, die auf bis zu 15 Jahre verlängert werden könne, und umfasse die Wartung von bis zu 100 NH90 in Frankreich und bis zu 131 Maschinen in Deutschland. Der Transporthubschrauber wird von einem Konsortium entwickelt, an dem neben Airbus auch der italienische Rüstungskonzern Leonardo und Fokker beteiligt sind.

Norwegen hatte vergangene Woche angekündigt, acht bereits ausgelieferte Hubschrauber zurückzugeben und alle weiteren Bestellungen zu stornieren. Als Grund nannte die Regierung in Oslo, dass die Maschinen entweder unzuverlässig seien oder zu spät geliefert würden.