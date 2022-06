Rheinmetall: Goldman Sachs sieht noch deutliches Potenzial

Die Aktionäre von Rheinmetall gehören heute zu den wenigen Anlegern die sich im angespannten Marktumfeld über steigende Kurse freuen können. Sie starten mit einem Plus von mehr als 1 Prozent in eine neue Woche, die erneut von Zins- und Inflationsängste belastet ist. Damit bleibt der Kurs weiterhin in Reichweite seines Allzeithochs bei rund 225 Euro. Geht es nach der Investmentbank Goldman Sachs, dann ist bei einem neue Allzeithoch noch lange nicht Schluss.

"Superzyklus der Verteidigungsinvestitionen"

Als wichtigster Ausrüster der Bundeswehr sei Rheinmetall einer der größten Profiteure im neuen "Superzyklus der Verteidigungsinvestitionen" in Europa, begründete die Analystin Olivia Charley ihre Ersteinschätzung mit "Buy" und einem Kursziel von 298 Euro, das verspricht, dass der bisherige Rekord noch viel Luft nach oben hat. Sie kalkuliert bis 2026 im Schnitt mit einem Umsatzwachstum von 14 Prozent im Jahr. Rheinmetall-Chef Armin Papperger äußerte sich in der "Bild am Sonntag" ähnlich zuversichtlich, mit einem Umsatzplus in der Größenordnung von bis zu 20 Prozent.

Redaktion onvista/dpa-AFX