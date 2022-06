ANALYSE-FLASH: UBS hebt LSE auf 'Buy' - Ziel 8500 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Papiere der London Stock Exchange (LSE) bei unverändertem Kursziel von 8500 Pence von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Die Papiere notierten am unteren Rand der Handelsspanne der vergangenen 15 Monate, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken hält er hier für attraktiv. Seine Einschätzung des Managements habe sich in den vergangenen Quartalen zudem verbessert./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2022 / 22:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2022 / 22:33 / GMT