dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 15.06.2022 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Südzucker und Tochter Cropenergies heben Ausblick an - Aktien steigen

MANNHEIM - Der Südzucker -Konzern wird vor allem dank gut laufender Geschäfte seiner Biosprit-Tochter Cropenergies zuversichtlicher. Weil diese sich früh mit Rohstoffen und Energie eingedeckt hat und die Verkaufspreise für Bioethanol steigen, erwartet neben Cropenergies selbst auch der Zuckerriese nun deutlich mehr operativen Gewinn in diesem Geschäftsjahr, wie beide Unternehmen am Mittwoch überraschend in Mannheim mitteilten. Die Aktien der beiden Unternehmen legten zu.

ROUNDUP: Morphosys vergibt Lizenzen für zwei Antikörper-Medikamente an US-Firma

PLANEGG - Morphosys trennt sich nach der teuren Übernahme des US-Onkologiespezialisten Constellation Pharmaceuticals von weiteren Kostenblöcken. Um sich auf die Krebsmedikamente in der Forschungspipeline zu konzentrieren, vergibt das bayerische Biotechnologieunternehmen Lizenzen für zwei Antikörper-Präparate an die US-Firma Human Immunology Biosciences (HIBio) und steigt bei dem Unternehmen gleichzeitig mit 15 Prozent ein. Im Gegenzug erhält Morphosys eine Vorabzahlung von 15 Millionen US-Dollar (rund 14,4 Mio Euro). Hinzu kommen potenziell hohe Meilensteinzahlungen und mögliche Umsatzbeteiligungen.

ROUNDUP/Kreise: Gerresheimer lehnt Bain-Übernahmeangebot ab - Aktien gefragt

FRANKFURT - Der Spezialverpackungshersteller für die Pharma- und Kosmetikbranche Gerresheimer hat Kreisen zufolge ein Übernahmeangebot wegen eines zu niedrigen Preises abgelehnt. Anleger reagierten am Mittwoch euphorisch auf die am Vorabend bekanntgegebenen Neuigkeiten. Der Kurs der Gerresheimer-Aktie legte im frühen Handel um 10,5 Prozent zu. Einem Händler zufolge rückt die zuletzt etwas in Vergessenheit geratene Aktie des Spezialverpackungsherstellers wieder in den Vordergrund.

ROUNDUP: Tarifeinigung in der Stahlbranche: 6,5 Prozent mehr Geld

DÜSSELDORF - Nach schwierigen Verhandlungen und Warnstreiks haben sich die IG Metall und die Arbeitgeber auf einen neuen Tarifvertrag für den Großteil der deutschen Stahlbranche geeinigt. Am 1. August sollen die Löhne und Gehälter um 6,5 Prozent steigen, wie die Gewerkschaft und der Arbeitgeberverband Stahl am Mittwochmorgen in Düsseldorf mitteilten. Der Vertrag läuft 18 Monate und beginnt im Juni. Für die ersten zwei Monate bekommen die Beschäftigten insgesamt 500 Euro als Einmalzahlung, Auszubildende 200 Euro.

ROUNDUP: H&M steigert Umsatz wieder etwas stärker - Aktie unter Druck

STOCKHOLM - Der Modekonzern Hennes & Mauritz (H&M) setzt seinen Erholungskurs von der Corona-Pandemie weiter fort. Zwischenzeitlich hatte sich das Wachstum des Inditex-Konkurrenten wegen der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und der Corona-Lockdowns in China verlangsamt, doch zogen die Geschäfte zuletzt wieder an. Im zweiten Geschäftsquartal (bis Ende Mai) kletterte der Umsatz im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 54,5 Milliarden schwedische Kronen (5,1 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in Stockholm mitteilte. Damit übertrafen die Schweden die Erwartungen von Analysten. Bereinigt um Währungseffekte betrug das Plus 12 Prozent. H&M will am 29. Juni seinen Halbjahresbericht vorlegen.

ROUNDUP: EU-Gericht erklärt Milliardenstrafe gegen Chiphersteller für nichtig

LUXEMBURG - Das Gericht der Europäischen Union hat eine Wettbewerbsstrafe von fast einer Milliarde Euro gegen den Chiphersteller Qualcomm für nichtig erklärt. Es seien mehrere Verfahrensfehler festgestellt worden, teilte das Gericht am Mittwoch mit. Zudem habe die zuständige EU-Kommission bei der Analyse des Falls nicht alle relevanten Faktoren berücksichtigt (Rechtssache T-235/18).

Weitere Meldungen -Jenoptik hofft durch Militärsparten-Verkauf auf nachhaltiges Image -Studie: 60 Prozent der Verbraucher in Deutschland nicht sicher im Netz -London: Airlines sollen Flüge lieber früher als kurzfristig streichen -Erster europäischer Superrechner kommt nach Jülich -Adlon-Erben wollen Luxushotel zurück - Klage gegen Berlin -Kleinster Airbus-Langstreckenjet startet ersten Flug -Minister Wissing erörtert Personalengpässe mit Luftfahrtbranche -Cartier und Amazon klagen gemeinsam wegen Produktfälschungen -ROUNDUP/Nach Hardware-Panne: Luftraum der Schweiz stundenlang gesperrt -Zahl der Paketsendungen erreicht wieder Rekordwert -Fraport-Verwaltungsmitarbeiter und Vorstand helfen bei Abfertigung -Siemens Energy: Nord-Stream-Gasturbine nach Wartung noch in Kanada -Windkraftausbau: Energieverbände kritisieren Pläne zum Artenschutz -Umfrage: Nur wenige bestellen aus Umweltgründen seltener online -Ryanair stoppt kritisierte Sprachtests für südafrikanische Passagiere -Totalenergies beteiligt sich an Wasserstoff-Projekt in Indien -Versprecher Erdogans? Türkischer Airline-Name ändert sich doch nicht -ROUNDUP: Staatsanwaltschaft hört VW in Brasilien zu Sklavenarbeits-Vorwurf an -Südkoreanische Serie 'Squid Game' wird zur Reality-Show

