Insider - Airbus vor A321XLR-Erstflug weiter ohne Zulassungs-Zeitplan

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Paris (Reuters) - Auch kurz vor dem ersten Flug des A321XLR hat Airbus nach Darstellung von Insidern den Zeitplan für Zertifizierung und Auslieferung des Langstreckenflugzeuges nicht festgezurrt.

Üblicherweise würde es zu diesem Zeitpunkt mindestens einen provisorischen Plan geben, verlautete aus Branchenkreisen vor dem geplanten Flug am Mittwoch in Hamburg. Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) habe die Vorschläge des Luftfahrtkonzerns bislang nicht angenommen, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person. Airbus erklärte am Dienstag, man stehe mit der EASA bezüglich des Zertifizierungsprozesses in Kontakt.

Charts zu den Werten im Artikel Airbus ADR

Airbus Group (EADS)

Die Langstreckenversion des A321 soll auf eine Reichweite von 8700 Kilometern kommen - 15 Prozent mehr, als herkömmliche Kurz- und Mittelstreckenmaschinen schaffen. Zuletzt hatte Airbus bestätigt, dass die offizielle Inbetriebnahme des Typs von Ende 2023 auf Anfang 2024 verlegt werden müsse.