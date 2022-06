Realty Income zahlt 624. monatliche Dividende in Folge

Der amerikanische Immobilienkonzern Realty Income Corporation (ISIN: US7561091049, NYSE: O) wird eine monatliche Dividende in Höhe von 0,2475 US-Dollar je Aktie ausschütten. Gegenüber dem Vormonat (0,247 US-Dollar) ist dies eine leichte Anhebung um 0,2 Prozent. Die Zahlung erfolgt am 15. Juli 2022 (Ex-Dividenden Tag: 30. Juni 2022). Nach Firmenangaben ist dies die 624. monatliche Dividende in Folge. Seit dem Börsengang im Jahr 1994 wurde die Ausschüttung 116 Mal angehoben, immer in kleinen Schritten.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,97 US-Dollar an die Aktionäre ausgezahlt. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 62,79 US-Dollar bei 4,73 Prozent (Stand: 14. Juni 2022).

Realty Income ist 1969 gegründet worden und hat seinen Firmensitz in San Diego, Kalifornien. Der Konzern firmiert als REIT (Real-Estate-Investment-Trust) und betreibt nach eigenen Angaben ein Portfolio von rund 11.200 gewerblichen Immobilien in 50 US-Bundesstaaten sowie in Puerto Rico, Spanien und Großbritannien. Zu den größten Mietern zählen Firmen wie 7-Eleven, Walgreens, Dollar General, FedEx, Sainsbury’s oder auch LA Fitness. Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2022 betrug der Umsatz des Unternehmens 807,3 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 442,3 Mio. US-Dollar), wie am 4. Mai 2022 berichtet wurde. Der FFO je Aktie lag bei 1,01 US-Dollar nach 0,72 US-Dollar im Jahr zuvor.

Seit Jahresanfang 2022 weist die Aktie an der Wall Street ein Kursminus in Höhe von 12,29 Prozent auf und die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 38,03 Mrd. US-Dollar (Stand: 14. Juni 2022).

Redaktion MyDividends.de