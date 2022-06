Trading-Chance Procter & Gamble: Eine kurzfristige Rallye wäre drin

Werbung

Procter & Gamble hatte am Mittwoch schon ein neues Jahres-Verlaufstief erreicht, aber dann boten eine Aussage des US-Notenbankchefs und die charttechnische Konstellation einen Grund für Eindeckungen auf der Short-Seite. Eine kurzfristige Rallye wäre dadurch jetzt möglich.

Dass der US-Einzelhandelsumsatz im Mai zurückgegangen war, diese am Mittwochnachmittag eingelaufene Meldung war für Konsumgüterhersteller wie Procter & Gamble keine gute. Die Hinweise, dass die Verbraucher jetzt aufgrund der weiterhin immens hohen Teuerung auf die Konsumbremse treten, verdichten sich. Aber keine Aktie fällt nonstop, es gibt immer Gegenbewegungen. Und zwei Aspekte haben jetzt den Boden für eine solche Gegenreaktion nach oben bereitet.

Touchdown an der unteren Begrenzung des Trendkanals

Wichtig war da vor allem eine Aussage des US-Notenbankchefs Jerome Powell im Zuge der Pressekonferenz nach der US-Notenbankentscheidung. Da sagte er nämlich, die US-Verbraucher seien „in sehr guter Verfassung“, womit er meinte, noch würde der US-Konsum ausreichend rund laufen. Das alleine hätte wohl nicht gereicht, um das zeitweise kräftige Minus der Procter-Aktie so zu reduzieren, wie das, Sie sehen es im Chart, zum Handelsende gelang. Aber da war eben auch noch der charttechnische Aspekt.

Quelle: marketmaker pp4

Die Aktie hatte am Tagestief genau auf der unteren Begrenzung des den Kurs abwärts führenden, Ende April etablierten Trendkanals aufgesetzt. Dass Short-Seller da dann beginnen, Positionen zu schließen, was bedeutet, zuvor leer verkaufte Aktien zu kaufen und damit unfreiwillig den Kurs höher zu ziehen, ist nicht unüblich, aber auch nie zwingend. Die Chance, dass dies die Basis für eine kleine Rallye wird, die den Kurs in den Bereich der oberen Begrenzung dieses Trendkanals und der Widerstandszone 143/144 US-Dollar trägt, ist gut, aber nichtsdestotrotz geht es hier um eine hoch spekulative, weil gegen den übergeordneten Trend laufende, Trading-Chance.

Hier geht es definitiv um einen Kurzfrist-Trade

Die Gesamtsituation bleibt für die Konsumgüterunternehmen knifflig, eine mittelfristige Aufwärtstrendwende ist daher nicht zu erwarten. Bei diesem Trade geht es definitiv um eine reine Gegenreaktion in einem voraussichtlich fortbestehenden Abwärtstrend. Dementsprechend haben wir hier zwar einen etwas höheren Hebel ausgewählt, agieren aber auch mit einem engen Stop Loss und würden dazu raten, diese Long-Position glattzustellen, wenn die Kurszielzone im Bereich 143/144 US-Dollar erreicht würde.

Wir haben dazu ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC herausgesucht, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 104,406 US-Dollar derzeit einen Hebel von ca. 4,6 ausweist. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 128 US-Dollar ansiedeln, 1,50 US-Dollar unter dem gestrigen Tagestief. Umgerechnet auf das Long-Zertifikat entspräche das bei einem per Mittwochabend geltenden Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0440 einem Kurs von 2,25 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats der HSBC lautet TT1RKC.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 139,18 US-Dollar, 143,03 US-Dollar, 144,12 US-Dollar, 148,99 US-Dollar

Unterstützungen: 129,50 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Procter & Gamble

Basiswert Procter & Gamble WKN TT1RKC ISIN DE000TT1RKC2 Basispreis 104,406 US-Dollar K.O.-Schwelle 104,406 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 4,6 Stop Loss Zertifikat 2,25 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

