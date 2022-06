DAX: Wildes auf und ab

Der Deutsche Aktienindex DAX startete heute sichtlich fester in den Handelstag und konnte seine Gewinne sogar bis an die Kursmarke von 13.243 Punkten ausbauen. In der zweiten Tageshälfte ging dem Leitindex jedoch die Puste aus, die Zugewinne von Freitag sind aber auch nur als technische Gegenreaktion auf die vorausgegangenen Verluste zu werten.

Noch immer läuft das Barometer nämlich Gefahr auf und 13.000 Punkte zurückzusetzen, darunter auf die aktuellen Jahrestiefs bei 12.438 Punkten aus Anfang März. Die Nervosität an den Börsen ist fortlaufend hoch, auch die Verunsicherung wegen einer Corona-Sommerwelle nimmt stetig zu.

Ein bullisches Szenario kann für den DAX derweil nicht gezeichnet werden, einen Anhaltspunkt für einen derartigen Fall würde erst ein Sprung mindestens über den 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 14.972 Punkten liefern. Ein solches Ereignis deutet sich derzeit allerdings nicht an.