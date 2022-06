CHARTER COMMUNICATIONS - Erste Anzeichen für Bodenbildung

Charter Communications Inc. - WKN: A2AJX9 - ISIN: US16119P1084 - Kurs: 441,960 $ (Nasdaq)

Die Aktie von Charter Communications lief viele Jahre wie an der Schnur nach oben. Im Februar 2010 startete die Aktie bei 29,10 USD zu einer langfristigen Rally. Im August 2021 markierte der Wert sein aktuelles Allzeithoch bei 825,26 USD.

Seitdem ist der Wurm drin. Die Aktie befindet sich in einer starken Abwärtsbewegung. Im Mai 2022 setzte der Wert auf dem alten Allzeithoch bei 408,83 EUR aus dem August 2017 auf. Nach einer Erholung auf 515,66 USD setzte die Aktie in der letzten Woche erneut auf die Unterstützung bei 408,83 USD zurück. Am Freitag zeigte sich der Wert in einer starken Verfassung und zog deutlich an. Damit ergibt sich die Chancen auf einen Doppelboden.

Kaufwelle deutet sich an

Mit dem Anstieg vom Freitag ergibt sich die Chance auf einen Doppelboden. Um diesen zu vollenden, muss die Aktie von Charter Communications aber erst über 515,66 USD ausbrechen. Wenn dieser Ausbruch gelingt, dann ergäbe sich ein rechnerisches Ziel bei 652,13 USD.

Sollte die Aktie allerdings doch noch unter 408,83 USD abfallen, dann würde eine Verkaufswelle in Richtung 332,42 USD drohen.

Fazit: Die Aktie zeigt erste Anzeichen einer Bodenbildung. Aber noch ist der Boden nicht vollendet.

