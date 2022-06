CHEVRON - Bald wieder Kaufkurse oder beginnt ein Crash?

Chevron Corp. - WKN: 852552 - ISIN: US1667641005 - Kurs: 152,290 $ (NYSE)

Die Chevron-Aktie befindet sich seit rund 30 Jahren in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Juli 2014 erreichte sie ein wichtiges Zwischenhoch bei 135,10 USD. Erst im Februar 2022 gelang der Ausbruch über dieses Hoch.

Anschließend kletterte der Wert weiter auf ein Hoch bei 174,76 USD. Ende Mai kam es zu einem Ausbruch über dieses Hoch und dem aktuellen Allzeithoch bei 182,40 USD. Aber in der letzten Woche geriet die Aktie massiv unter Druck. Die Aktie bildete die längste schwarze Wochenkerze seit dem Coronacrash aus.

Wo bieten sich neue Chancen?

Der Ausbruch über 135,10 USD dürfte im langfristigen Bild so bedeutend sein, dass ein Anstieg auf 182,40 USD nur ein Anfang war. Daher sollte der Einbruch der letzten Woche eine scharfe Korrektur im Aufwärtstrend sein. Diese kann die Aktie noch bis ca. 135,10 USD oder sogar an den Aufwärtstrend seit März 2020 bei aktuell 122,95 USD führen. Dort bestünde die Chance, die übergeordnete Rally fortzusetzen. In einem ersten großen Schritt wären dann Kurse um 200 USD möglich.

Sollte der Wert allerdings den Aufwärtstrend seit März 2020 stabil durchbrechen, würde sich das Chartbild deutlich ändern. In diesem Fall könnte es zu einer Abwärtsbewegung bis 112,60 USD und 83,58 USD kommen.

Fazit: Die Chevron-Aktie befindet sich in einer scharfen Korrektur, die noch etwas andauern sollte. Aber potenzielle Kaufkurse sind nicht mehr weit entfernt.

Zusätzlich lesenswert:

AT&S Austria - Das sind unsere Optionen als Investor!

KELLOGG - Treibt das geplante Spin Off den Kurs an?

IBM - Kurzfristig weiter abwärts

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

Chevron - Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)