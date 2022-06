DGAP-News: Informationen zur Hauptversammlung der Eurobattery Minerals AB am 22. Juni 2022

DGAP-News: Eurobattery Minerals AB / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Informationen zur Hauptversammlung der Eurobattery Minerals AB am 22. Juni 2022



22.06.2022 / 13:05

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Stockholm, 22. Juni 2022 – Die Hauptversammlung des schwedischen Bergbauunternehmens Eurobattery Minerals AB (WKN: A2PG12, ISIN: SE0012481570, kurz: „EBM“, „Eurobattery“ oder „das Unternehmen“) fand am heutigen 22. Juni 2022 statt. Die folgenden wesentlichen Beschlüsse wurden von der Hauptversammlung gefasst:



Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung



Die Hauptversammlung hat die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sowie die konsolidierte Bilanz und die konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2021 angenommen.



Vorschlag für die Verwendung des Ergebnisses der Gesellschaft



Die Hauptversammlung hat entsprechend des Vorschlags des Vorstands beschlossen, für das Geschäftsjahr 2021 keine Dividende auszuschütten und das Ergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.



Entlastung der Geschäftsführung



Die Hauptversammlung hat beschlossen, den Aufsichtsrat sowie den CEO für das Geschäftsjahr 2021 zu entlasten.



Wahl der Aufsichtsratsmitglieder, des Aufsichtsratsvorsitzenden und der Abschlussprüfer



Die Hauptversammlung hat die Wiederwahl der Aufsichtsratsmitglieder Henrik Johannesson, Jan Olof Arnbom und Roberto García Martínez für den Zeitraum bis zum Ende der nächsten Hauptversammlung beschlossen. Die Hauptversammlung hat die Wiederwahl von Henrik Johannesson als Vorsitzender des Aufsichtsrats beschlossen.

Die Hauptversammlung hat Stein Karlsen als Abschlussprüfer für den Zeitraum bis zum Ende der nächsten Hauptversammlung wiedergewählt.



Honorare für den Aufsichtsrat und die Abschlussprüfer



Die Hauptversammlung hat beschlossen, dass den Aufsichtsratsmitgliedern mit Ausnahme des Vorsitzenden ein Honorar von jeweils SEK 80.000 und dem Vorsitzenden ein Honorar von SEK 250.000 gezahlt werden soll.

Es wurde beschlossen, dass das Honorar des Abschlussprüfers gemäß der genehmigten Rechnungen gezahlt wird.



Ermächtigung für Ausgaben durch den Aufsichtsrat



Die Hauptversammlung hat beschlossen den Aufsichtsrat zu ermächtigen, dass dieser unter Anwendung oder Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre ein- oder mehrmals vor der nächsten Hauptversammlung Neuemissionen von Aktien, Wandelanleihen oder Optionsscheinen beschließen darf. Solche Neuemissionen können gegen Barzahlung, mit oder ohne Sacheinlage, mit oder ohne Ausgleich oder unter anderen Bedingungen erfolgen. Emissionen, die auf der Grundlage dieser Ermächtigung beschlossen werden, dürfen höchstens zu einer Erhöhung der Anzahl der Aktien um 20 % der am Tag des Beschlusses im Umlauf befindlichen Aktien führen, zuzüglich der Anzahl der Aktien, die aufgrund der am Tag des Beschlusses im Umlauf befindlichen Wandel- und Optionsanleihen hinzukommen könnten, jedoch immer innerhalb der am Tag des Beschlusses geltenden Grenzen für das Grundkapital und die Anzahl der Aktien. Für Emissionen, die auf der Grundlage dieser Ermächtigung beschlossen werden, gelten marktübliche Bedingungen.



Sonstiges



Ausführlichere Informationen zu den gefassten Beschlüssen und deren Inhalt finden Sie in den vollständigen Beschlussunterlagen, die auf der Website des Unternehmens verfügbar sind.

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn und Twitter. Kontakt Eurobattery Minerals AB

Roberto García Martínez – CEO

E-Mail: info@eurobatteryminerals.com



Kontakt Investor Relations

Linda Lenz

Mobil: +49 (0) 172 834 18 92

E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com



Mentor

Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB: Tel.: +46 (0) 86 042 255, E-Mail: info@augment.se

22.06.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

