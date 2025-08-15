

MSM-Gruppe kauft über 1,3 Mio. Aktien von Metavista3D Inc. (ISIN: CA59142H1073)

MSM GmbH hatte die Aktie von Metavista3D erstmals bereits Anfang Januar 2025 und zuletzte Ende Mai bei einem Kurs von 0,82 Euro zum Kauf empfohlen. Die Aktie stieg in der letzten Woche bis auf 1,95 Euro und korrigierte dann kurzfristig.

Jetzt haben der MSM-Gruppe nahestehende Personen in dieser Woche rund 1.395.460 Aktien der Metavista3D Inc. zum durchschnittlichen Kurs von 1,632 Euro und somit im Volumen von 2.277.591 Euro gekauft.

Aktuelle Kauf-Empfehlung zu Metavista3D mit +623% Gewinn-Potential

Die MSM GmbH empfiehlt die Aktie von Metavista3D Inc. aktuell zum Kauf - mit einem Kursziel von kurzfristig 5,15 Euro (+210% Gewinn) und langfristig mindestens 12,00 Euro (+623% Gewinn).

Unter folgendem Link kann die aktuelle Kauf-Empfehlung eingesehen werden:

Gewinn-Potential weiter gewachsen - nächste Explosion erwartet

Aktie: Metavista3D Inc.

ISIN: CA59142H1073

WKN: A3EG0D

Ticker: E3T

Empfehlungskurs: 0,82 Euro

Aktueller Kurs: 1,66 Euro (+102% seit Empfehlung)

Kursziele:

kurzfristig: 5,15 Euro (+210%)

langfristig: 12,00 Euro (+623%)

Heimatbörse: TSX.Venture Exchange (Kanada), Ticker: DDD

Wichtigste Börsenplätze in Deutschland: Tradegate, Frankfurt

Empfehlung: +++ KAUFEN +++

Über Metavista3D

Metavista3D Inc. entwickelt über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft psHolix AG KI-gesteuerte, pseudoholografische Displaytechnologien, die eine brillenlose 3D-Visualisierung räumlicher Inhalte ermöglichen. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von über 20 Patenten zu dieser Technologie. Weitere Informationen finden Sie unter

www.metavista3D.com

.

Bitte beachten Sie den Hinweis zu bestehenden Interessenkonflikten im oben stehenden Link.

Achtung: Wichtiger Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Rahmen dieser Publikation Interessenkonflikte bestehen:

1. Die MSM GmbH & Co. KG und ihr nahestehende Personen besitzen Aktien der empfohlenen Gesellschaft (in diesem Fall: Metavista3D Inc.) und beabsichtigen, diese im Rahmen und zu jedem Zeitpunkt dieser Empfehlung zu verkaufen. Hierin besteht ein eindeutiger und konkreter Interessenkonflikt.

Herausgeber:

MSM GmbH & Co. KG

Nordparkstr. 30

03044 Cottbus

Amtsgericht Cottbus HRA 3800 CB

Komplementärin: MSM Beteiligungs GmbH

Amtsgericht Cottbus, HRB 12893 CB

Geschäftsführerin: Jana Pursche

USt-Id: DE337110498

Anfragen richten Sie bitte an:

info@swissinvestor.de

Tel. & Fax: +49 355 547881559

