Wacker Chemie: Verkaufssignal aktiviert

Anfang 2018 markierte die Wacker Chemie-Aktie bei 176,80 Euro ihren vorläufigen Höhepunkt, ging anschließend in eine geordnete Konsolidierung über uns setzte bis Anfang 2020 auf 30,05 Euro zurück. An dieser Stelle startete eine beispiellose Aufholjagd, diese reichte bis Anfang Juni auf ein Verlaufshoch von 187,10 Euro und somit knapp über die Hochs aus 2018. Ein nachhaltiger Wochenschlusskurs kam jedoch nicht zustande, stattdessen ging die Aktie wieder in den Sinkflug über. Ein Blick auf den Tageschart offenbart mit dem heutigen Abschlag im Kursverlauf eine Aktivierung einer kleineren SKS-Formation, die für einen Short-Ansatz genutzt werden kann.

Weitere Abschläge wahrscheinlich

Die beschriebene SKS-Formation erstreckt sich zwischen dem 17. Mai und 21. Juni und wurde mit dem heutigen Kursabschlag unter die Nackenlinie sowie das Niveau von 155,50 Euro aktiviert. Ein nachhaltiger Tagesschlusskurs unterhalb des 200-Tage-Durchschnitts von 150,94 Euro dürfte demnach weitere Verluste bereithalten, Ziele sind bei 140,05 und darunter um 120,00 Euro angesiedelt. Unter den gegebenen Umständen ist ein Ausbruchsszenario über die Hochs aus 2018 zunächst in weite Ferne gerückt, erst oberhalb von mindestens 185,85 Euro dürfte der runde Bereich um 200,00 Euro angesteuert werden.