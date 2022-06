ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley senkt Rio Tinto auf 'Equal-weight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Rio Tinto von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel von 6410 auf 6230 Pence gesenkt. Analyst Alain Gabriel begründete das neue Votum mit einem inzwischen ausgeglicheneren Chance/Risiko-Profil. Die Ära der Billiggeldpolitik sei vorbei, Metall- und Minenwerte sähen sich mit steigenden Zinsen und Rezessionsrisiken konfrontiert und der Fokus sollte sich nun wieder auf die Generierung von Barmitteln und die Bilanzstärke richten, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Papiere aus dem Sektor hätten sich während Rezessionsphasen im Vergleich zum Gesamtmarkt unterschiedlich entwickelt, weshalb der Experte eine selektive Vorgehensweise empfiehlt. Glencore favorisiert er vor Anglo American sowie Norsk Hydro vor Aurubis. Bei Stahlwerten wartet er auf eine bessere Einstiegsgelegenheit./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2022 / 20:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

