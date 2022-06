DAX: ifo-Index erneut schwach

Die Börsen setzen ihren Achterbahnkurs ungebremst fort, nach einem Tagesschlusskurs unterhalb von 13.000 Punkten am Donnerstag haben sich am letzten Handelstag dieser Woche Bullen erneut durchgesetzt und das Barometer wieder über die psychologisch relevante Marke hochgedrückt. Damit setzt sich der Achterbahnkurs an den Märkten weiter fort und lässt mit nachhaltigen Signalen fortwährend auf sich warten.

Kurzfristig ist das Kursgeplänkel als neutral zu beurteilen, entscheidend sind vielmehr Wochenschlusskurse, wie sie in einigen Stunden zustande kommen. Fundamental und auf mittelfristiger Basis sind die Aussichten weiterhin als schwach zu bewerten, rapide steigende Zinsen, eine anhaltend hohe Inflation und Rezessionsängste könnten auf Sicht der nächsten Monate weitere Verluste hervorbringen.

Der kurzfristige Blick auf den DAX zeigt einen Anstiegsversuch zurück in das zuvor verlassene symmetrische Dreieck, allerdings sind noch einige Stunden bis zum Handelsschluss an der Frankfurter Börse zu überstehen. Hierbei kann sich mit hinzukommen der US-Börsen noch einiges ändern.

Weitere Wirtschaftsdaten für Freitag stehen um 15:00 Uhr mit dem belgischen Geschäftsklimaindex per Juni auf der Agenda, um 16:00 Uhr werden Neubauverkäufe aus Mai (annualisiert) der US-Amerikaner durchgegeben, zeitgleich wird das Konsumklima der Uni Michigan per Juni (endgültig) veröffentlicht. Letzte planmäßige Nachricht des Tages steht um 21:30 Uhr mit dem Commitments of Traders (COT) Report an.