Trading-Chance Merck: Die Käufer kommen zurück

In den letzten Tagen fällt auf, dass konjunktursensible Branchen kräftig unter Druck kommen und sich die Investoren der relativ „sicheren Häfen“ erinnern. Merck als ein Schwergewicht im Pharmasektor gehört dazu … die heutigen Käufe unterstreichen das. Eine Trading-Chance Long.

Solange ein Abwärtstrend dynamisch bleibt, agieren charttechnisch orientierte Trader konsequent auf der Short-Seite. Neue Tiefs schrecken die normalen Investoren ab, einzusteigen. Und immer mehr Akteure, die davon ausgehen, dass die betreffende Aktie eigentlich höher notieren müsste, geben auf, steigen aus und verlängern den Druck auf den Kurs. Aber wenn dann doch ein Ruck durch eine solche Aktie geht, die weit gefallen ist und dadurch Aufwärtspotenzial hätte, kann sich das Bild schnell umkehren. Und die Aktie des deutschen Pharmakonzerns Merck könnte eine solche Aktie sein.

Umsatz- & Gewinnwachstum und optimistische Analysten

Merck hatte gerade erst Mitte Mai die Jahresziele bestätigt, die einen soliden Anstieg beim Umsatz und Gewinn avisieren. Natürlich entkommt kein Unternehmen Lieferproblemen und steigenden Energiekosten. Aber die Pharmabranche wäre eine der relativ wenigen, bei denen man annehmen dürfte, dass sie in einer Rezession noch recht glimpflich davonkommt. Was die Analysten derzeit auch so sehen.

Zwar bewertet momentan nur noch die Hälfte der Experten die Aktie mit „Kaufen“. Aber das durchschnittliche Kursziel liegt mit derzeit 216 Euro meilenweit über dem aktuellen Aktienkurs. Sogar das niedrigste aller Kursziele bei 186 Euro wäre noch ein gutes Stück entfernt. Alleine, es fehlte an der Initialzündung, um die Trader zum Einstieg zu bewegen. Aber genau die könnte gerade laufen.

Neue Tiefs werden gekauft – ein spannendes Signal!

Sie sehen im Chart, dass Merck nach dem März-Tief zwei Gegenbewegungen gestartet hatte, die jeweils ein tieferes Zwischenhoch ausbildeten und zudem jeweils auf neue Tiefs führten. Aber im Mai ebenso wie aktuell trafen diese neuen Jahres-Verlaufstiefs nicht auf Anschlussverkäufe, sondern die Akteure begannen, die Aktie einzusammeln. Das deutet an, dass die Short-Seller mit diesen Levels zufrieden sind und ihre Leerverkäufe eindecken, andere Anleger hier Long gehen, weil sie erwarten, dass das ein mittelfristig günstiger Einstiegskurs wird. Sie könnten Recht haben.

Quelle: marketmaker pp4

Interessant ist, dass die Merck-Aktie den Mittwoch und den Donnerstag, an denen das vorherige Tief vom Mai unterboten wurde, klar über den Tagestiefs beendete. Das war ein Indiz, dass die Käufe auch diesmal kommen … und heute sehen wir mit dem kräftigen Plus der Aktie den Beleg dafür: Die Trader greifen wieder zu. Und die überverkauften markttechnischen Indikatoren, hier im Chart die Stochastik, würden einer Rallye jetzt durchaus Rückenwind bieten.

Mit einem Hebel von 3 auf eine Rallye setzen

Wir stellen Ihnen hier als „Tool“, um an einer möglichen, weiteren Aufwärtsbewegung der Merck-Aktie teilzuhaben, ein Knock Out-Zertifikat Long des Emittenten BNP Paribas vor. Dieses Long-Zertifikat hat einen Basispreis und Knockout-Level von 110,094 Euro, daraus errechnet sich momentan ein Hebel von 3,01. Den Stop Loss würden wir knapp unter das jüngste Verlaufstief, konkret auf 151,50 Euro legen, das würde einem Kurs von 4,14 Euro in diesem Knock Out-Zertifikat Long der BNP Paribas entsprechen. Die WKN dieses Zertifikats lautet PH18MD.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 180,90 Euro, 190,83 Euro, 196,70 Euro

Unterstützungen: 159,05 Euro, 155,90 Euro, 153,10 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Merck KGaA

Basiswert Merck KGaA WKN PH18MD ISIN DE000PH18MD9 Basispreis 110,094 Euro K.O.-Schwelle 110,094 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent BNP Paribas Hebel 3,01 Stop Loss Zertifikat 4,14 Euro

PS: Ein Hinweis zur Trading-Chance Long auf Procter & Gamble

Der Gesamtmarkt ist weiterhin schwach, aber einige wenige Aktien stemmen sich gegen diesen Abwärtssog. Eine davon ist Procter & Gamble, zu der wir am 16. Juni eine Trading-Chance Long veröffentlicht hatten. Das dort vorgestellte Long-Zertifikat WKN TT1RKC hat mittlerweile schon fast 40 Prozent Gewinn erzielt. Wir würden dazu raten, den Stop Loss umgehend in die Region um 3,10 Euro und damit deutlich in die Gewinnzone nachzuziehen, denn die Aktie hat unser unmittelbares Kursziel jetzt nahezu erreicht. Achten Sie bitte auch sonst immer darauf, ihre Stop Loss-Absicherungen sukzessiv nachzuziehen … z.B. bei den Short-Trades auf VW und Mercedes-Benz!

