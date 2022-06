5 todsichere Aktien, die in 25 Jahren ein Generationenvermögen aufbauen können

The Motley Fool · 26.06.2022, 06:01 Uhr

Wichtige Punkte

Große Börsenrückgänge sind der ideale Zeitpunkt für langfristige Investoren, um auf Einkaufstour zu gehen.

Diese fünf profitablen Unternehmen haben das nötige Rüstzeug und die immateriellen Werte, um geduldige Investoren um einiges reicher zu machen.

Es war ein schwieriges Jahr für die Anlegergemeinschaft. Seit ihren jeweiligen Allzeithochs in den letzten sieben Monaten haben der bekannte Dow Jones Industrial Average, der S&P 500 und der wachstumsabhängige Nasdaq Composite 19, 24 bzw. 34 % ihres Wertes verloren (Stand: 16. Juni 2022).

Obwohl große Rückgänge am Aktienmarkt beunruhigend sein können, zeigen die historischen Daten, dass es genial ist, während dieser Einbrüche zu kaufen. Über lange Zeiträume hinweg wurde jeder nennenswerte Rückgang der wichtigsten US-Indizes von einem Bullenmarkt wieder aufgeholt. Der Schlüssel zum Erfolg ist, neben dem Kauf von Anteilen an innovativen, hochwertigen Unternehmen, die Zeit, die es braucht, um seine Wirkung zu entfalten.

Angesichts der Tatsache, dass die Aktienkurse deutlich unter ihren Allzeithochs liegen, gibt es eine Reihe innovativer Unternehmen, die sich für geduldige Anleger als besonders wertvoll erweisen. Im Folgenden findest du fünf todsichere Aktien, mit denen du in den nächsten 25 Jahren ein Generationenvermögen aufbauen kannst.

Intuitive Surgical

Zunächst einmal bietet der Entwickler robotergestützter Chirurgiesysteme Intuitive Surgical (WKN: 888024, 0,72 %) dank seiner dauerhaften Wettbewerbsvorteile ein erhebliches Vermögensbildungspotenzial für langfristige Investoren.

Zum Ende des ersten Quartals hatte Intuitive Surgical 6.920 seiner Da-Vinci-Chirurgiesysteme in Krankenhäusern und Operationszentren weltweit installiert. Diese Zahl ist um ein Vielfaches höher als die des nächstgrößeren Konkurrenten. Viel wichtiger ist jedoch, dass die Kosten für diese Systeme und die Ausbildung der Chirurgen, die sie bedienen, es sehr unwahrscheinlich machen, dass die Kunden jemals zu einem Wettbewerber wechseln würden. Die Käufer des Da-Vinci-Systems sind für das Unternehmen eine langfristige Einnahmequelle.

Ein weiteres großes Verkaufsargument von Intuitive Surgical ist das Betriebsmodell. Die chirurgischen Systeme von Intuitive Surgical sind zwar kostspielig, aber auch sehr aufwendig in der Herstellung, sodass sie nur mittelmäßige Gewinnspannen erzielen. Da die installierte Basis der Da-Vinci-Systeme gewachsen ist, ist auch der Anteil des Umsatzes mit Instrumenten, die mit jedem Eingriff verkauft werden, und mit der Wartung der Systeme gestiegen. Diese Segmente erwirtschaften wesentlich höhere Gewinnspannen und können die Bewertung von Intuitive Surgical im nächsten Vierteljahrhundert deutlich nach oben treiben.

Berkshire Hathaway

Seit mehr als 50 Jahren sind nur wenige Investitionen so „todsicher“ wie die des Milliardärs und Investors Warren Buffett. Seit er 1965 CEO von Berkshire Hathaway (WKN: 854075, -0,20%) (WKN: A0YJQ2, -0,18%) wurde, hat das Orakel von Omaha seine Aktien der Klasse A (WKN: 854075) bis zum 31. Dezember 2021 zu einer jährlichen Rendite von 20,1 % geführt. Insgesamt sprechen wir von einer Rendite von 3.641.613 %.

Einer der Hauptgründe für den überwältigenden Erfolg von Berkshire Hathaway ist Buffetts Vorliebe für zyklische Unternehmen im Investitionsportfolio seines Unternehmens. Buffett ist sich bewusst, dass es unmöglich ist, den Zeitpunkt einer Rezession vorherzusagen. Aber er weiß, dass Phasen der wirtschaftlichen Expansion wesentlich länger dauern als Rezessionen. Indem er in Sektoren investiert, die er gut kennt, und Anteile an Unternehmen kauft, die von langwierigen Expansionsphasen profitieren, hat er sein Unternehmen so aufgestellt, dass es vom natürlichen Wachstum der US- und der Weltwirtschaft profitieren kann.

Die historische Outperformance von Berkshire Hathaway scheint auch eine Folge des hohen passiven Einkommens zu sein. In den nächsten zwölf Monaten wird Buffetts Unternehmen voraussichtlich mehr als 6 Mrd. US-Dollar an Dividendeneinnahmen erzielen. Dividendenaktien haben eine lange Erfolgsbilanz und übertreffen ihre nicht dividendenzahlenden Konkurrenten, und Buffett neigt dazu, diese dividendenzahlenden Aktien über Jahre oder Jahrzehnte hinweg zu halten.

Mastercard

Eine dritte todsichere Aktie mit der Fähigkeit, im nächsten Vierteljahrhundert lebensverändernden Reichtum zu schaffen, ist der Zahlungsabwickler Mastercard (WKN: A0F602, 0,62 %), der übrigens zu Berkshire Hathaway gehört.

Mastercard ist das perfekte Beispiel dafür, wie langfristige Investoren ein einfaches Zahlenspiel spielen und als Gewinner hervorgehen können. Obwohl Rezessionen in der Regel zu geringeren Ausgaben von Verbrauchern und Unternehmen führen, dauern wirtschaftliche Einbrüche in der Regel nicht lange an. Mastercard profitiert von unverhältnismäßig langen Phasen des Wirtschaftswachstums und den damit einhergehenden höheren Ausgaben.

Es ist auch wichtig zu wissen, dass Mastercard ausschließlich als Zahlungsabwickler und nicht als Kreditgeber fungiert. Obwohl das Unternehmen die Möglichkeit hat, Zinserträge und Gebühren zu kassieren, wäre es als Kreditgeber in wirtschaftlich schwachen Zeiten dem Risiko von Kreditausfällen und Abschreibungen ausgesetzt. Dass Mastercard kein Kapital zurücklegen muss, ist der Hauptgrund dafür, dass sich das Unternehmen schneller von Rezessionen erholt als die meisten Finanzwerte.

Abschließend sei gesagt, dass die meisten Zahlungen weltweit immer noch in bar abgewickelt werden. Das verschafft Mastercard viel Spielraum, um seine Zahlungsinfrastruktur in Regionen mit wenig Bankkunden und in schneller wachsenden Schwellenländern auszubauen.

Etsy

Wenn Etsy (WKN: A14P98, 4,51 %) nicht aufgekauft wird, hat das Unternehmen alles, was man braucht, um in den nächsten 25 Jahren ein Vermögen aufzubauen, das das Leben verändert.

Während die meisten Online-Einzelhandelsplattformen ausschließlich auf das Volumen ausgerichtet sind und es ihnen an Personalisierung mangelt, ist die Einzelhandelsplattform von Etsy auf Engagement ausgelegt. Das Händlernetzwerk des Unternehmens besteht fast ausschließlich aus kleinen Unternehmen, die einzigartige oder personalisierbare Produkte herstellen. Es gibt zwar deutlich größere E-Commerce-Anbieter, aber keiner ist ein direkter Konkurrent für das, was Etsy in Bezug auf Personalisierung und Individualisierung bieten kann.

Ein weiterer beeindruckender Aspekt ist die Fähigkeit von Etsy, aus Gelegenheitskäufern Gewohnheitskäufer zu machen. Als „Gewohnheitskäufer“ bezeichnet das Unternehmen Personen, die in einem Zeitraum von zwölf Monaten mindestens sechs Einkäufe im Gesamtwert von 200 US-Dollar tätigen.

Zwischen Ende 2019 (d. h. vor der Pandemie) und Ende 2021 ist die Zahl der Gewohnheitskäufer auf der Plattform um 224 % gestiegen. Dieser Anstieg ermöglicht es Etsy, den Händlern höhere Gebühren für Werbung und Analysen zu berechnen, und ist ein Beweis dafür, dass die Investitionen in die Plattform zur Förderung der Nutzerbindung funktionieren.

Alphabet

Obwohl Alphabet (WKN: A14Y6H, 1,05 %) (WKN: A14Y6F, 1,15 %) bereits eines der größten börsennotierten Unternehmen der Welt ist, ist es eine todsichere Aktie, die über 25 Jahre hinweg ein Generationenvermögen aufbauen kann. Alphabet ist die Muttergesellschaft der Internetsuchmaschine Google und der Streaming-Plattform YouTube.

Das Fundament des Unternehmens ist Google, das seinen Umsatz in den letzten zwei Jahrzehnten ziemlich konstant um einen zweistelligen Prozentsatz steigern konnte. Nach den von GlobalStats zur Verfügung gestellten Daten für die letzten zwölf Monate hat Google einen Anteil von 91 bis 93 % am weltweiten Suchmaschinenmarkt. Wenn Unternehmen Nutzerinnen und Nutzer erreichen wollen, weißt du genau, dass es sich lohnt, für Werbung bei Google einen Aufpreis zu zahlen.

Noch spannender für Alphabet ist jedoch das Wachstum seiner Nebengeschäfte. Das bereits erwähnte YouTube ist die am zweithäufigsten besuchte soziale Website der Welt. Der Cloud-Infrastrukturdienstleister Google Cloud steht bei den weltweiten Cloud-Ausgaben an dritter Stelle. Google Cloud hat seinen Umsatz jährlich um etwa 45 bis 50 % gesteigert, und die Ausgaben für Cloud-Dienste befinden sich wohl noch in den Kinderschuhen.

Wenn man bedenkt, dass die Betriebsmargen für Cloud-Dienste die Margen für Werbung in den Schatten stellen können, könnte der operative Cashflow von Alphabet bis Mitte des Jahrzehnts weiter ansteigen.

Der Artikel 5 todsichere Aktien, die in 25 Jahren ein Generationenvermögen aufbauen können ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022 Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022. Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Suzanne Frey, eine Führungskraft bei Alphabet, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 19.06.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Sean Williams besitzt Alphabet (A-Aktien), Intuitive Surgical und Mastercard. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Alphabet (A-Aktien), Alphabet (C-Aktien), Berkshire Hathaway (B-Aktien), Etsy, Intuitive Surgical und Mastercard. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: long Januar 2023 $200 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), short Januar 2023 $200 Puts auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und short Januar 2023 $265 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2022