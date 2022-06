DTE Energy kündigt Dividende an

Der amerikanische Energiekonzern DTE Energy Co. (ISIN: US2333311072, NYSE: DTE) wird eine Quartalsdividende von 0,885 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre ausschütten. Ausgezahlt wird die Dividende am 15. Oktober 2022 (Record day: 19. September 2022). Nach Unternehmensangaben werden seit über 100 Jahren Dividenden ausgeschüttet.

Insgesamt werden auf das Jahr hochgerechnet 3,54 US-Dollar ausgezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 122,91 US-Dollar (Stand: 24. Juni 2022) ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 2,88 Prozent.

DTE Energy hat seinen Firmensitz in Detroit und versorgt rund 2,3 Mio. Stromkunden im Südosten von Michigan sowie 1,3 Mio. Gaskunden in Michigan. Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2022 erzielte der Konzern einen Gewinn von 394 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 397 Mio. US-Dollar), wie am 28. April 2022 berichtet wurde.

Seit Anfang des Jahres 2022 weist die Aktie an der Wall Street ein Kursplus von 2,82 Prozent bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von 23,81 Mrd. US-Dollar auf (Stand: 24. Juni 2022).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de