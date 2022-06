Markt-Update: Europas Börsen geben Gewinne wieder her - Erholung im Tech- und Rohstoffsektor, CTS Eventim mit deutlichen Verlusten

Von einer anfangs kräftigen Kurserholung an Europas Börsen ist am Montag nicht allzu viel übrig geblieben. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone hatte am Montag im frühen Handel noch um bis zu 1,8 Prozent zugelegt, gab die Gewinne im weiteren Verlauf jedoch überwiegend wieder ab. Am Schluss stand für den Index noch ein Plus von 0,16 Prozent auf 3538,88 Punkte zu Buche. Auch beim Dax sind die Gewinne größtenteils im Sande verlaufen. Am Ende notierte der deutsche Leitindex noch 0,52 Prozent stärker bei 13.186,07 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg um 0,75 Prozent auf 27 153,44 Zähler.

Inflationsdaten dringend erwartet

Die Investoren stellten sich unverändert die Frage, ob die Inflation einen Höhepunkt erreicht hat "und damit auch die Zinserwartungen und die wirtschaftliche Untergangsstimmung", schrieb Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Aufschluss hierüber könnten europäische Verbraucherpreise im Juni geben, die im weiteren Verlauf der Woche veröffentlicht werden. Die Inflation müsste sich laut Erlam derart verlangsamen, dass die Notenbanken die Wirtschaft mit ihren Zinserhöhungen nicht in eine Rezession schicken.

Der französische Cac 40 gab am Montag um 0,43 Prozent auf 6047,31 Punkte nach. Der britische FTSE 100 stieg dagegen um 0,69 Prozent auf 7258,32 Zähler. Hier sorgten die Gewinne der Bergwerksgesellschaften für Rückenwind, deren Kurse profitierten von steigenden Rohstoffpreisen.

Rohstoffsektor erholt sich leicht

Mit Blick auf die Sektoren lagen die Rohstoffproduzenten vorn mit einem durchschnittlichen Plus von knapp zwei Prozent. Der entsprechende Index war am Freitag auf den tiefsten Stand seit Anfang Dezember gefallen und erholte sich nun. Der Kurs des Branchenriesen Rio Tinto verteuerte sich um 1,5 Prozent. Als förderlich galt hier ein Erfolg in einem US-Berufungsverfahren in Zusammenhang mit Landansprüchen für eine Kupfermine im Bundesstaat Arizona.

Tech-Werte können ebenfalls Gewinne erzielen

Ähnlich stark ging es auch für die Technologiewerte nach oben, deren Index 1,6 Prozent gewann. Hier wiederum lagen die Aktien von Prosus als EuroStoxx-Spitzenreiter klar vorn mit einem Kurssprung um fast 16 Prozent. Die niederländische Internet-Holding will mit dem Rückkauf weiterer eigener Aktien sowie von Anteilen der Mutter Naspers den Abschlag des Börsenwerts zur Bewertung der Beteiligungen verringern.

Intesa Sanpaolo bekommt grünes Licht für Aktienrückkäufe

Die Aussicht auf Aktienrückkäufe half auch der italienischen Großbank Intesa Sanpaolo , deren Kursaufschlag hielt sich mit 0,6 Prozent allerdings in Grenzen. Das Kreditinstitut hat von der Europäischen Zentralbank (EZB) die aufsichtsrechtliche Genehmigung erhalten, eigene Aktien im Wert von bis zu 3,4 Milliarden Euro zurückzukaufen.

Bayer wehrt negative Nachrichten ab

Unter den Einzelwerten am deutschen Aktienmarkt schlugen die Aktien von Bayer trotz neuer negativer Nachrichten einen Erholungskurs ein und stiegen um 2,8 Prozent. Erst in der vergangenen Woche waren sie auf ein Zweijahrestief gefallen. Der Agarchemie- und Pharmakonzern scheiterte im Dauer-Rechtsstreit um mutmaßliche Glyphosat-Krebsrisiken mit einem weiteren Berufungsantrag beim obersten US-Gericht.

CTS Eventim mit deutlichen Verlusten

Im MDax gerieten die Papiere von CTS Eventim unter Druck. Mit einem Minus von 7,2 Prozent waren sie mit Abstand schlechtester MDax-Wert und fielen zudem auf den tiefsten Stand seit Anfang März. Berenberg-Analyst Gerhard Orgonas verwies auf mögliche Konkurrenz durch Spotify . Der Audio-Streamingdienst habe seinen Live-Event-Locator-Feed wieder eingeführt. Die In-App-Funktion wecke nun Befürchtungen, Spotify könnte über kurz oder lang selbst anfangen, Tickets zu verkaufen - und damit auch CTS Eventim Konkurrenz machen.

Nordex schließen mit sattem Plus

Bergauf ging es hingegen für die jüngst aus dem SDax gefallenen Nordex -Papiere mit plus 5,9 Prozent. Der Windkraftkonzern verschafft sich durch eine Privatplatzierung bei seinem spanischen Ankeraktionär Acciona neues Kapital. Ein Händler sprach von einem "dringend benötigten Bekenntnis" der Spanier zu ihrer Hamburger Beteiligung.

onvista/dpa-AFX