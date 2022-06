Markt-Update: Gewinne gehen deutlich zurück - Neue Kursrally bei PNE AG, Morphosys winkt Bodenbildung - Oddo BHF empfiehlt

Die Kurserholung am deutschen Aktienmarkt hat am Montagnachmittag nachgelassen. Der Dax stand zuletzt noch 0,5 Prozent höher auf 13.186 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg um 0,90 Prozent auf 27 195 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann ein halbes Prozent.

Die Erholung nehme erst einmal Druck vom Kessel, schrieb Analyst Christian Henke vom Handelshaus IG. Dennoch überwögen die Risiken. Es handele sich bislang lediglich um eine technische Gegenreaktion. Möglicherweise sei es nur die Ruhe vor dem nächsten Sturm, warnte Henke.

Marktteilnehmer hatten zuletzt darauf gesetzt, dass die US-Notenbank Fed auf ihrem schnellen Zinserhöhungskurs womöglich etwas den Fuß vom Gas nehmen könnte, sollte die Wirtschaft in eine Rezession rutschen und die Inflation sich etwas abkühlen. Dies hatte die Wall Street vor dem Wochenende angetrieben.

Neue Kursrally bei PNE AG

Nach etwa vierwöchiger Konsolidierung sind die Papiere der PNE AG am Montag wieder kräftig in Schwung gekommen. Die Aktien des Spezialisten für Windparkprojekte sprangen um fast 10 Prozent an auf 14,28 Euro. Damit gewannen sie im laufenden Jahr gegen den Markttrend als zweitbester SDax -Wert fast 69 Prozent.

Einem Börsianer wird am Markt spekuliert, dass Großaktionär Photon Aktien zukauft für einen weiteren Übernahmeversuch. Der Infrastrukturfonds der Investmentbank Morgan Stanley war 2019 damit gescheitert, und hält aktuell 39 Prozent der PNE-Anteile.

Morphosys winkt Bodenbildung - Oddo BHF empfiehlt

Nach langer Durststrecke hellt sich das Chartbild bei Morphosys langsam auf. Nach einer Empfehlung von Oddo BHF sprangen die Papiere des Antikörperspezialisten am Montag um rund 10 Prozent auf 20,68 Euro an. Damit winkt eine Bodenbildung im seit Anfang 2020 andauernden Abwärtstrend, der die Aktien fast vom Rekordniveau aus um bis zu 89 Prozent ihres Wertes gekostet hat.

Mit der Übernahme von Constellation Pharma in den USA und vor allem dem Finanzierungsdeal mit Royalty Pharma sei Morphosys mehr ins Risiko gegangen und so zum typischeren Biotech-Unternehmen geworden, erklärte Analyst Daniel Wendorff. Die Kapitalerhöhung zur Finanzierung des US-Zukaufs gehörte neben dem enttäuschenden Wachstum des Morphosys-Krebsmittels Monjuvi zu den Ursachen des Kursrutsches. Wendorff rechnet bis ins erste Halbjahr 2024 zwar nicht mit größeren Neuigkeiten aus der Forschungspipeline, und sieht das Unternehmen auch in den kommenden Jahren Verluste schreiben. Einen echten Trigger für Kursgewinne gebe es also nicht, so der Experte. Allerdings ergebe sich selbst bei sehr vorsichtiger Schätzung mit Blick auf inneren Wert je Aktie Verdopplungspotenzial.

Der Euro legte etwas zu und kostete am Nachmittag 1,0570 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0524 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 1,36 Prozent am Freitag auf 1,40 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,41 Prozent auf 132,56 Punkte. Der Bund-Future verlor zuletzt 1,02 Prozent auf 146,22 Punkte.

onvista/dpa-AFX