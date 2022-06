DGAP-News: Solutiance AG gewinnt 21 Folgeaufträge für Betreiberpflichten-Controlling in Pflegeheimen

DGAP-News: Solutiance AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Solutiance AG gewinnt 21 Folgeaufträge für Betreiberpflichten-Controlling in Pflegeheimen



28.06.2022 / 13:57

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Potsdam, 28. Juni 2022 – Die Solutiance AG (ISIN DE000A30U9E2), Smartsourcing-Anbieter für den Betrieb von Immobilien, hat 21 Folgeaufträge im Betreiberpflichten-Controlling für ein Pflegeheim-Portfolio eines großen Immobilienunternehmens erhalten. Den Aufträgen waren zwei erfolgreich abgeschlossene Pilotprojekte vorausgegangen. Die neuen Projekte sollen in der zweiten Jahreshälfte auditiert und dann ins laufende Monitoring übernommen werden. Solutiance gewinnt damit ein weiteres Mal Folgeaufträge eines großen Kunden im Bereich Betreiberpflichten. „Die Folgeaufträge sind das Ergebnis einer fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen Eigentümer, Betreiber und unserem Team. Es zeigt sich, dass wir für eine häufige Konstellation bei Pflegeheimen ideale Lösungen bieten und auch das Vertrauen von größeren Unternehmen gewinnen können.“, so Uwe Brodtmann, Vorstand der Solutiance AG. Dazu Jonas Enderlein, Vorstand der Solutiance AG: „Die jüngsten Vertriebserfolge zeigen, dass wir mit unserem Betreiberpflichten-Controlling einen Nerv treffen. Wir gehen davon aus, weitere Kunden nach der Pilotphase für einen Rollout zu gewinnen. Gleichzeitig werden wir die Effizienz beim Onboarding neuer Projekte durch Automatisierung noch weiter steigern.“

28.06.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de