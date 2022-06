ROUNDUP/Aktien New York: Rezessionsangst belastet Aktienkurse schwer

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Risiko weiter steigender Zinsen und einer davon ausgelösten Rezession hat die US-Aktienmärkte am Donnerstag fest im Griff. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor im frühen Handel 1,6 Prozent auf 30 534 Punkte. Vom Wochenhoch am Dienstag hat der Dow mittlerweile mehr als vier Prozent eingebüßt. Die Erholung in der vergangenen Woche droht damit schon wieder Makulatur zu werden.

Für das zu Ende gehende erste Halbjahr zeichnet sich ein Verlust von 16 Prozent ab. Inflation und Rezessionssorgen haben also bereits tiefe Spuren am US-Aktienmarkt hinterlassen. Noch ernüchternder ist die Halbjahresbilanz des überwiegend mit Technologiewerten bestückten Auswahlindex Nasdaq 100 aus. Hier beläuft sich der Verlust auf gut 30 Prozent.

Charts zu den Werten im Artikel Dow Jones

NASDAQ 100

S&P 500

BioNTech

Tesla

General Motors

Ford

Walgreens Boots Alliance

Börsianer verweisen darauf, dass tags zuvor US-Notenbankchef Jerome Powell und seine Amtskollegen aus der Eurozone und Großbritannien auf einem Forum gewarnt hatten, dass die Inflation länger anhalten werde. Das habe die Debatte angeheizt, "dass fortdauernde Zinserhöhungen zur Bekämpfung der Inflation am Ende in eine Rezession münden", schrieb Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank.

Der technologielastige Nasdaq 100 verlor am Donnerstag 2,6 Prozent auf 11 355 Zähler, während der marktbreite S&P 500 um 1,9 Prozent auf 3748 Punkte nachgab.

Werbung

Bei steigenden Preisen versuchen Verbraucher, die Ausgaben zu drosseln. Das bekamen an der Börse die Aktien der Autobauer zu spüren: Ford , General Motors und Tesla verloren zwischen drei und gut vier Prozent. Autos als vergleichsweise kostspieliges Konsumprodukt rutschen oft als erstes von privaten Einkaufslisten. Zudem verteuert sich bei steigenden Kapitalmarktzinsen die Kauffinanzierung - auch für Firmenkunden.

Zu den Gewinnern zählten Biontech und Pfizer mit Aufschlägen von jeweils gut einem Prozent. Die US-Regierung bestellt in großem Stil weiteren Corona-Impfstoff von den beiden für eine geplante Booster-Kampagne im Herbst. Laut Pfizer-Chef Albert Bourla geht es dabei auch um Mittel, die gegen neuartigere Virusvarianten wie Omikron schützen sollen.

Aktien der Apothekenkette Walgreens Boots Alliance sackten um 4,6 Prozent ab und waren die größten Verlierer im Dow. Analystin Lisa Gill von der Bank JPMorgan verwies auf eine unter den Erwartungen liegende Profitabilität im dritten Geschäftsquartal.

Papiere des Corona-Bierbrauers Constellation Brands büßten 4,5 Prozent ein. Ein Händler begründete die Verluste mit einem verhaltenen Ausblick des Unternehmens auf das zweite Geschäftsquartal./bek/men