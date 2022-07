Acuity Brands meldet Dividende

Der amerikanische Industriekonzern Acuity Brands Inc. (ISIN: US00508Y1029, NYSE: AYI) zahlt unverändert eine Quartalsdividende in Höhe von 13 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre, wie am Donnerstag berichtet wurde. Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 0,52 US-Dollar ausgeschüttet.

Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit beim derzeitigen Börsenkurs von 154,04 US-Dollar (Stand: 30. Juni 2022) bei 0,34 Prozent. Aktionäre erhalten die nächste Dividende am 1. August 2022 (Record date: 15. Juli 2022).

Acuity Brands ist ein Hersteller und Vermarkter von Lichtanlagen und Lichtequipment und beschäftigt rund 13.500 Mitarbeiter. Der Konzern mit Unternehmenssitz in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia erzielte im dritten Quartal (31. Mai) des Fiskaljahres 2022 einen Umsatz von 1,06 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 899,7 Mio. US-Dollar), wie am 30. Juni berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 105,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 85,7 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 27,24 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 5,39 Mrd. US-Dollar (Stand: 30. Juni 2022).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de