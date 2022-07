BEST BUY - Abverkauf geht weiter

Best Buy Co. Inc. - WKN: 873629 - ISIN: US0865161014 - Kurs: 65,190 $ (NYSE)

Die Aktie von Best Buy startete vor Jahrzehnten eine langfristige Aufwärtsbewegung, die in vielen Turbulenzen intakt blieb. Im November 2021 erreichte die Aktie des Verkäufers von Unterhaltungselektronik das aktuelle Allzeithoch bei 141,97 USD.

Seit diesem Hoch befindet sich die Aktie in einer starken Abwärtsbewegung. Diese Bewegung hatte lange ein Ziel bei 68,90 USD. Dort bestand auch die Chance auf eine Stabilisierung und eine größere Gegenbewegung oder gar eine Bodenbildung. Nach einem Rücksetzer in den Bereich dieses Ziels gab es auch zwei Rallyversuche.

Aber die Chance auf eine Bodenbildung wird offenbar nicht genutzt. Denn in der laufenden Woche fällt die Aktie auf ein neues Tief in der Abwärtsbewegung seit November 2021 und unter die Marke bei 68,90 USD. Sogar der Aufwärtstrend seit November 1990 fällt in dieser Woche.

Abwärtsbewegung kann weitergehen

Die Abwärtsbewegung der letzten Monate ist intakt und wird aktuell frisch bestätigt. Nach dem Rückfall unter den langfristigen Aufwärtstrend droht aktuell eine weitere Verkaufswelle in Richtung 49,80 - 44,66 USD.

Damit sich das Chartbild wieder verbessert, müsste die Aktie über das Wochenhoch bei 75,45 USD ausbrechen. Gelingt ein solcher Ausbruch, könnte eine Erholung an den EMA 200 bei 90,14 USD starten.

Fazit: Die Aussichten für die Aktie von Best Buy sind auf Sicht von einigen Wochen trübe.

Best Buy Co. Inc.

