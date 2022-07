Cembra Money Bank AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Cembra lanciert Certo!, eine neue Kreditkartenfamilie, mit Geld-zurück-Prämie und innovativen Dienstleistungen



01.07.2022 / 07:28 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Zürich – Cembra macht das Bezahlen mit Kreditkarte noch einfacher und flexibler. Certo!, die neue Kreditkartenfamilie, bietet Einfachheit, Individualität und eine Geld-zurück-Prämie von bis zu 1%. Kundinnen und Kunden mit einer Cumulus-Mastercard erhalten eine Certo! Mastercard® zur sofortigen und nahtlosen Nutzung. Die Einführung der neuen Kartenfamilie ist ein weiterer wichtiger Schritt bei der Umsetzung der im Dezember 2021 vorgestellten Strategie. Cembra setzt neue Massstäbe mit Certo!, einer Kreditkarte, die alles bietet, was eine Kreditkarte braucht — und noch ein bisschen mehr. Die neue Kartenfamilie umfasst anfänglich zwei Karten, die Certo! One Mastercard® für alle und die Certo! Mastercard® für die bisherigen Nutzerinnen und Nutzer der Cumulus-Mastercard. Die neue Certo! One Mastercard® ist kostenlos und verbindet Einfachheit mit Individualität. Sie bietet eine Geld-zurück-Prämie von 1% bei drei Lieblingshändlern und 0.33% für alle anderen Zahlungen. Die drei Lieblingshändler können aus einer Liste von anfänglich 20 Händlern ausgewählt und später monatlich angepasst werden. Auch Versicherungsleistungen sind enthalten. Die neue Certo! One Mastercard®, die ab heute erhältlich ist, ist mit der Cembra App verknüpft, über die Transaktions- und Kartendaten überprüft, Einsparungen eingesehen und die Lieblingshändler verwaltet werden können. Die Liste auswählbarer Händler, Vorteile, Rabatte und digitaler Funktionen wird im Laufe der Zeit ausgebaut. Für Kundinnen und Kunden mit einer Cumulus-Mastercard gibt es neu die Certo! Mastercard®. Viele von ihnen werden die neue Karte bereits in den kommenden Wochen erhalten. Alle anderen erhalten sie über Zeit oder können sie ab sofort selbst bestellen. Die Certo! Mastercard® kann sofort aktiviert und nahtlos weiter eingesetzt werden. Die Kartendaten, einschliesslich PIN-Code, bleiben unverändert, ebenso wie der Kartenvertrag. Alle ausgegebenen Cumulus-Mastercards behalten ihre volle Gültigkeit mit allen Kartenmerkmalen, bis die Kundinnen und Kunden die neue Certo! Mastercard® einsetzen oder bis zum jeweiligen Verfalldatum der Karte. Die neue Karte bietet eine Geld-zurück-Prämie von 1% für Einkäufe bei Migros, Coop und SBB. Alle anderen Transaktionen werden mit einer Geld-zurück-Prämie von 0.33% belohnt. Die Einführung der neuen Certo!-Kartenfamilie wird durch eine nationale Werbekampagne unterstützt. Weitere Informationen zu Certo! finden Sie unter www.certo-card.ch. Holger Laubenthal, CEO von Cembra, sagte: «Certo!, unsere neue Kreditkartenfamilie, zeigt, wofür wir stehen wollen: hohen Kundennutzen, einfache, digital gestützte Handhabung, exzellenten Service und höchste Sicherheitsstandards. Wir freuen uns, den bisherigen Kundinnen und Kunden mit einer Cumulus-Mastercard diese attraktive Karte zur nahtlosen Weiterverwendung anbieten zu können.» Die Einführung der neuen Kartenfamilie ist ein weiterer wichtiger Schritt bei der Umsetzung der im Dezember 2021 vorgestellten Strategie. Die Ambition von Cembra ist es, Technologie zu nutzen, um die intuitivsten Kundenlösungen im Konsumkreditgeschäft in der Schweiz anzubieten. Dabei nutzt Cembra die Stärken ihrer bewährten Credit Factory, wird die Effizienz deutlich steigern, das Wachstum in ihren Kerngeschäften beschleunigen und neue Wachstumschancen nutzen, insbesondere in den Bereichen Embedded Finance und Buy Now Pay Later. Die strategischen Programme werden durch einen Wandel der Unternehmenskultur unterstützt, der das Unternehmen zu einer kundenzentrierten, agilen, lernorientierten und kollaborativen Organisation machen wird. Kontakt Medien: Carolin Schulze; +41 79 906 00 48; media@cembra.ch Investor Relations: Marcus Händel; +41 44 439 85 72; investor.relations@cembra.ch Wichtige Daten

21. Juli 2022: Publikation Halbjahresergebnis 2022 Über Cembra Money Bank

Cembra ist eine führende Schweizer Anbieterin von Finanzierungslösungen und -dienstleistungen. Unsere Produktepalette umfasst Konsumkreditprodukte wie Privatkredite und Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, den Vertrieb von damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen, Einlagen und Anlageprodukte.



Cembra zählt über 1 Million Kunden in der Schweiz und beschäftigt mehr als 1'000 Mitarbeitende aus 41 Ländern. Unser Hauptsitz liegt in Zürich und wir betreiben unser Geschäft in allen Schweizer Landesteilen über ein Netz von Filialen, unsere Online-Präsenz sowie Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und Autohändler.



Wir sind seit 2013 als unabhängige Schweizer Bank an der SIX Swiss Exchange kotiert. Cembra wird von Standard & Poor’s mit A– bewertet und ist im SXI Switzerland Sustainability 25 Index sowie im 2021 Bloomberg Gender Equality Index enthalten.

