Trading-Chance AMD: Spekulativer Switch auf die Long-Seite?

Die jüngste Trading-Chance auf die Aktie des Chipherstellers AMD stammt vom 13. Juni und war ein Short-Trade. Einer, der tadellos aufgegangen ist. Aber jetzt könnte man sich überlegen, auf die Gegenseite zu wechseln. Eine Trading-Chance Long.

Dass die Halbleiterindustrie momentan noch auf Volllast läuft und gute Gewinne einfährt, über kurz oder lang aber die Nachfrage zurückgehen wird und die Unternehmen mit Kapazitätsüberschüssen konfrontiert werden, darf man als hoch wahrscheinlich annehmen. Und dieser Entwicklung haben die Marktteilnehmer seit Jahresanfang vorgegriffen, indem sie Aktien wie die des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices (AMD) massiv verkauft haben.

buy on bad news?

Aber irgendwann kommt dann eben der Punkt, an dem es erst einmal genug ist mit den Verkäufen. Gerechnet vom Hoch Ende November 2021 hat dieser Abwärtstrend die AMD-Aktie in der Spitze 55 Prozent nach unten geführt. Alleine der jüngste Abverkauf vom Juni führte über 30 Prozent nach unten. Eine Überbewertung ließe sich jetzt nicht mehr unterstellen, auch dann nicht, wenn die Lage in den kommenden Monaten deutlich problematischer würde. Was sie wohl wird, angesichts der schwachen Bilanzdaten von Branchenkollege Micron Technology, die am Donnerstagabend herein kamen. Aber damit hatte man eben gerechnet, das ist in den Kursen bereits eingepreist. Und oft sieht man dann das Phänomen des „buying on bad news“, von Käufen nicht trotz, sondern sogar wegen schlechter Nachrichten. Warum?

Weil eine negative Reaktion des Kurses auf neue Informationen, mit denen das Gros der Anleger aber bereits gerechnet hatte, so etwas wie das Erreichen der Ziellinie ist. Das wollte man vorwegnehmen, das hat man vorweggenommen und damit kräftig auf der Short-Seite verdient. Wenn jetzt andere auf diese „bad news“ hin verkaufen, bietet das den nötigen Abgabedruck, um auch große Short-Positionen einzudecken … und ggf. die Seiten zu wechseln. Und warum auch nicht? Denn der Chart zeigt:

Nahe am unteren Ende des Trendkanals

AMD hat, wie in unserer Trading-Chance vom 13. Juni vermutet, das vormalige Jahrestief vom Mai klar unterboten. Dadurch hat sich der Kurs aber auch binnen sieben Monaten halbiert. D.h. man könnte unterstellen, dass er bereits gegenüber einem negativen Szenario fair bewertet wäre, das noch nicht einmal eingetreten ist und von dem man nicht absehen kann, wann es dazu kommt und wie ausgeprägt es dann sein wird. Und mehr noch:

Die Aktie hat sich dadurch der unteren Begrenzung eines keilförmigen Abwärtstrendkanals angenähert. Diese potenzielle Unterstützungslinie verläuft derzeit um 72,50 US-Dollar, die Aktie wird derzeit vorbörslich um 75 US-Dollar gehandelt. Dass da die ersten Short-Seller eindecken und das dazu führen könnte, dass jetzt eine markantere, womöglich sogar bis zur oberen Begrenzung des Trendkanals führende Gegenreaktion ansteht, ist gut möglich … und wert, zu überlegen, bei der gut gelaufenen Short-Position den Gewinn einzustreichen und spekulativ auf die Long-Seite zu wechseln.

Risikofreudige Trader könnten jetzt die Seiten wechseln

Unsere Short-Position vom 13. Juni liegt derzeit um die 70 Prozent im Gewinn (WKN JA2LQG). Wer gerne flexibel und risikofreudig agiert, hätte da die Möglichkeit, diesen Gewinn mitzunehmen und das damals eingesetzte Kapital (ohne den Gewinn) auf die Long-Seite zu transferieren. Und zwar so, dass man mit einem Stop Loss, der beim neuen Long-Trade um die 30 Prozent unter dem aktuellen Kurs liegt, sogar dann noch einen stattlichen Gewinn behält, wenn dieser Switch auf Long nicht funktionieren würde. Wobei die Umsetzung dieser Trading-Chance natürlich nicht davon abhängt, dass man den Short-Trade im Juni mitgemacht hätte!

Wir haben für diesen Long-Trade ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Morgan Stanley herausgesucht, das mit einem Basispreis und Knock Out-Level bei 51,836 US-Dollar einen Hebel von 3,16 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei diesem Long-Zertifikat bei 16,45 Euro ansiedeln, das entspräche beim aktuellen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,0430 einem Kurs von ca. 69 US-Dollar in der AMD-Aktie. Die WKN dieses Knock Out-Zertifikat Long von Morgan Stanley lautet MA0DC2.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 88,22 US-Dollar, 99,81 US-Dollar, 103,00 US-Dollar, 109,57 US-Dollar

Unterstützungen: 72,50 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Advanced Micro Devices (AMD)

Basiswert AMD WKN MA0DC2 ISIN DE000MA0DC29 Basispreis 51,836 US-Dollar K.O.-Schwelle 51,836 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent Morgan Stanley Hebel 3,16 Stop Loss Zertifikat 16,45 Euro

