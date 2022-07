Trading-Chance Siemens Healthineers: Im zweiten Halbjahr ein Gewinner?

Werbung

Wenn ein neues Quartal bzw. Halbjahr beginnt, adjustieren viele große Adressen ihre Strategie. Wo werden sie jetzt kaufen? Die Auswahl an Branchen, die in einem rezessiven Umfeld stabil bleiben könnten, ist gering. Die Medizintechnik ist einer dieser wenigen Bereiche, die Chancen hätten, sich zu behaupten. Und es fällt auf: Siemens Healthineers zeigt seit einigen Tagen eine positive Divergenz zum DAX. Eine Trading-Chance Long.

Dass der Schwerpunkt unserer Trading-Chancen derzeit auf der Short-Seite liegt, ist nur folgerichtig. Die Aktienmärkte sind im Abwärtstrend; bis auf kurzfristige Rallyes, die dann auch mal gute Gewinne auf der Long-Seite bringen können, ist mit Hausse-Spekulationen eher wenig zu holen. Aber es könnte Ausnahmen geben. Denn da aus immens vielen Assets und Branchen Geld abfließt, stellt sich für viele die Frage: Wohin mit dem Geld? Vieles wird zwar „geparkt“, aber:

Es kommt auf die ersten Tage des neuen Halbjahres an

Branchen, bei denen die Chance besteht, dass sie sich in einem Rezessions-Szenario recht gut schlagen könnten, ziehen durch die schmale Auswahl natürlich Kapital an. Wird das bei der Medizintechnik so laufen? Möglich ist es. Sicher ist es nicht, daher ist ein Long-Trade auf Siemens Healthineers ein hochspekulativer Trade für risikofreudige Akteure. Wir sehen im Chart, dass die Aktie seit einigen Tagen kräftig zulegt, während der DAX fällt. Das ist ein Hinweis darauf, dass die Umschichtungen in diese Branche bereits begonnen haben, zumal die Aktie am Donnerstag zusammen mit Sartorius und Qiagen die einzigen drei Gewinner im DAX stellte.

Quelle: marketmaker pp4

Positiv ist, dass der Kurs im Bereich der unteren Begrenzung des Abwärtstrendkanals nach oben drehte und der im Chart mit eingeblendete Trendfolge-Indikator MACD bereits ein bullisches Signal generiert hat. Wir sehen aber auch, dass da noch einige Charthürden im Weg stünden, bevor es zu einem Test der oberen, bei derzeit 55,80 Euro verlaufenden Begrenzung des Trendkanals käme. Es wird auf die ersten vier, fünf Handelstage dieses zweiten Halbjahres ankommen. Wenn Siemens Healthineers die mit einem Plus abschließt, steigt die Chance, dass wir hier eine Aktie aus einer der wenigen Gewinner-Branchen des zweiten Halbjahres 2022 vor uns haben, deutlich.

Ein Trade für Anleger mit Freude am Risiko

Bereits jetzt auf Basis der Aufwärts-Schwenks der Aktie am unteren Ende des Trendkanals zuzugreifen ist mit einem höheren Risiko behaftet, als wollte man warten, bis die nächstgelegenen Charthürden bei 48,80, 50,74 und 51,20 Euro bezwungen sind. Aber dafür ist eben auch die Chance größer, wenn die Spekulation aufgeht. Und es gibt ohnehin keine Chartmarke, deren Überwinden beim Trading absolute Sicherheit auf einen Gewinn offerieren würde. Dennoch: Ein Long-Trade in einem insgesamt bärischen Aktienmarkt ist etwas für erfahrenere Trader mit Freude am Risiko.

Wer erwägt, hier mitzuziehen, würde in einem Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Vontobel ein geeignetes Instrument dafür finden. Das Zertifikat bietet auf Basis eines Basispreises & K.O.-Levels bei 35,190 Euro einen Hebel von 3,51. Den Stop Loss würden wir eher eng, bei 44,80 Euro in der Aktie ansetzen. Das entspräche beim Long-Zertifikat einem Kurs von 0,96 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats lautet VP2G7L.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 48,80 Euro, 50,74 Euro, 51,20 Euro, 55,80 Euro

Unterstützungen: 43,20 Euro, 43,00 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Siemens Healthineers

Basiswert Siemens Healthineers WKN VP2G7L ISIN DE000VP2G7L2 Basispreis 35,190 Euro K.O.-Schwelle 35,190 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent Vontobel Hebel 3,51 Stop Loss Zertifikat 0,96 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

