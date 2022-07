Gold mit kurzfristigem Long-Trade

Werbung

2 Jahre seitwärts im Gold

Seit nunmehr zwei Jahren dauert die übergeordnete Konsolidierung des Goldpreises in einer Seitwärts-Range zwischen 1750 und 2000 Dollar an. Für Investoren und Trendfolger keine einfache Phase. Im kurzfristigen Bereich gibt es aber auch für ein solches Umfeld Strategien, die einen statistischen Vorteil aufweisen und Chancen eröffnen. So auch bei der heutigen Trading-Chance.

Hierbei handelt es sich um ein Setup aus den sogenannten Shortterm Seasonals. Das sind statistisch basierte Trades im kurzfristigen Bereich, die wir bei RealMoneyTrader entwickelt haben und handeln. Wichtig dabei ist aber, dass es hier nicht darum gehen darf, ob dieser konkrete Trade nun im Gewinn oder Verlust endet. Es braucht eine dauerhafte, wiederholte Anwendung solcher statistischer Vorteile über Jahre, um den Gewinnvorteil auch wirklich ausspielen zu können. Der einzelne Trade ist in seinem Ausgang nicht seriös prognostizierbar.

Equity und Auszahlungsprofil der Strategie · Quelle: 0

Die Strategie handelt zwischen dem 2. und 9. Handelstag des Monats Juli in jedem Jahr Long. In den letzten 20 Jahren ist die Kapitalkurve stetig steigend, wie man an der obigen Grafik ersehen kann. Wir handeln ein Turbo Open End Long auf Gold (VP1806).

Wichtige Chartmarken

Unterstützungen: 1750, 1800$

Widerstände: 1850, 1900, 1950, 2000 und 2080$

Turbo Open End Long auf Gold

Basiswert Gold WKN VP1806 ISIN DE000VP18060 Basispreis 1727,95$ K.O.-Schwelle 1727,95$ Laufzeit Open End Typ Turbo Optionsschein Open End Emittent Vontobel Hebel 22 Stop-Loss Zertifikat 2 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

