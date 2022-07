Lindsay kündigt Quartalsdividende an

Das amerikanische Industrieunternehmen Lindsay Corporation (ISIN: US5355551061, NYSE: LNN) schüttet am 31. August 2022 eine vierteljährliche Dividende von 34 US-Cents an die Aktionäre aus, wie am Freitag berichtet wurde. Record date ist der 17. August 2022.

Gegenüber dem Vorquartal (0,33 US-Dollar) ist dies eine Anhebung um 3 Prozent. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,36 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 138,93 US-Dollar (Stand: 1. Juli 2022) bei 0,98 Prozent.

Im dritten Quartal (31. Mai) des Fiskaljahres 2022 betrug der Umsatz 214,3 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 161,9 Mio. US-Dollar), wie am 30. Juni 2022 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 25,1 Mio. US-Dollar (17,8 Mio. US-Dollar). Zu den Kerngeschäften des im Jahr 1955 gegründeten Industriekonzerns aus Omaha, Nebraska, zählen Bewässerungssysteme sowie Infrastrukturlösungen wie Straßenmarkierungen oder auch Leitsysteme.

Seit Jahresbeginn 2022 liegt die Aktie des Unternehmens auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 8,60 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 1,53 Mrd. US-Dollar (Stand: 1. Juli 2022).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de