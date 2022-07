CANADIAN SOLAR - Mittelfristiger Abwärtstrend im Blick

Canadian Solar Inc. - WKN: A0LCUY - ISIN: CA1366351098 - Kurs: 31,120 $ (Nasdaq)

Die Aktie von Canadian Solar befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 67,39 USD aus dem Januar 2021 in einer Abwärtsbewegung. Diese Bewegung stoppte erst am log. 61,8 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab März 2020.

Nach einem ersten Test dieses Retracements im Januar 2022 erholte sich der Wert, fiel aber im Mai wieder auf dieses Retracement zurück. Dort kam erneut Nachfrage auf, welche die Aktie an den Abwärtstrend seit Januar 2021 führte. Vor vier Wochen und in der letzten Woche prallte die Aktie jeweils daran ab. Dieser Abwärtstrend verläuft in der aktuellen Woche bei 34,16 USD.

Kaufsignal noch immer möglich

Gelingt der Aktie von Canadian Solar ein Ausbruch über den Abwärtstrend seit Januar 2021, dann wäre eine Rally möglich. Sie könnte im ersten Schritt zu Gewinnen bis ca. 44,50 USD führen. Später könnte es sogar zu einem Anstieg an das Allzeithoch kommen.

Sollte der Wert aber an diesem Abwärtstrend scheitern und nachfolgend die Marke 23,20 USD durchbrechen, dann wäre mit einer weiteren Abwärtsbewegung zu rechnen. In diesem Fall könnte es zu einem kompletten Abverkauf der Rally ab März 2020 kommen. Kurse um 12,00 USD wären eine mögliche Folge.

Fazit: Bisher gelingt es der Aktie von Canadian Solar nicht, ein mittelfristiges Kaufsignal auszubilden. Aber noch sind die Chancen darauf intakt.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)