Die Vaudoise wird alleinige Aktionärin von neocredit.ch



05.07.2022 / 09:59



Lausanne, 5. Juli 2022 – Die Gruppe Vaudoise Versicherungen kauft die Anteile von Credit.fr und wird alleinige Aktionärin von neocredit.ch. Diese Schweizer Plattform ist spezialisiert auf Crowdlending und bietet kleinen und mittleren Unternehmen in der Schweiz schnelle und einfache Finanzierungslösungen. Die Gruppe Vaudoise Versicherungen wird alleinige Aktionärin der Plattform neocredit.ch, die sie zusammen mit Credit.fr gegründet hat. Credit.fr gehört zu Tikehau Capital und hat seinen Namen in HoldCo Homming geändert. neocredit.ch bringt KMU, die einen Kredit benötigen, mit Investoren, die attraktive Anlagemöglichkeiten suchen, zusammen. Die Vaudoise-Gruppe nutzt die Gelegenheit, um die Tätigkeit dieser Plattform schweizweit weiterzuentwickeln. «So können wir unseren 50 000 KMU-Kundinnen und -Kunden eine weitere Dienstleistung anbieten, die sich zudem an unsere Tätigkeit als Versicherer anlehnt», meint Stefan Schürmann, Leiter Corporate Development und M&A. Die Plattform neocredit.ch möchte das partizipative wirtschaftliche Wachstum fördern und wählt für Anleger Unternehmen aus, die eine schnelle, einfache und transparente Finanzierungslösung suchen. Die Kreditgeber wiederum legen ihr Kapital zu sehr attraktiven Renditen an. Darin sieht die Gruppe Vaudoise Versicherungen eine Win-win-Situation. Eine attraktive Alternative «In den vergangenen drei Jahren hat sich gezeigt, dass Schweizer KMU bei der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten für die Geschäftsentwicklung neocredit.ch Vertrauen schenken. Dank eines besseren Kundenerlebnisses und sehr interessanten Wettbewerbsbedingungen hat sich die Plattform als attraktive Alternative zu traditionellen Finanzierungswegen wie Banken etabliert», erklärt Charles Perraudin, Verwaltungsratspräsident von neocredit.ch. Als dynamische Plattform bleibt neocredit.ch offen für Partnerschaften auf dem Schweizer Markt, um «Angebot» und «Nachfrage» weiter auszubauen. Im Jahr 2021 hat neocredit.ch ein starkes Geschäftswachstum verzeichnet, das sich auch 2022 fortsetzt, insbesondere dank attraktiver Konditionen und dem parametrischen Anlagetool neobot, das Darlehen nach von der Nutzerin oder dem Nutzer vordefinierten Kriterien automatisiert. Nie war es einfacher, der lokalen Wirtschaft Kredite bereitzustellen, und zwar sicher, schnell und transparent. Diese Pressemitteilung ist verfügbar unter www.vaudoise.ch. Kontakt für Medienschaffende:

Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Die Vaudoise ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 1 680 Mitarbeitende, darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kunden einen Teil des Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. Im Jahr 2022 wird sie so CHF 36 Millionen verteilen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).

