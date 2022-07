DGAP-Adhoc: GERRY WEBER International AG präzisiert Prognose für das Geschäftsjahr 2022

DGAP-Ad-hoc: Gerry Weber International AG / Schlagwort(e): Prognose/Jahresergebnis

06.07.2022 / 21:23 CET/CEST

GERRY WEBER International AG präzisiert Prognose für das Geschäftsjahr 2022



(Halle/Westfalen, 6. Juli 2022) – Der Vorstand der GERRY WEBER International AG erwartete bisher für das Geschäftsjahr 2022 ein normalisiertes Konzern EBITDA (ohne Effekte aus der Leasingbilanzierung nach IFRS 16) im negativen einstelligen Millionenbereich. Diese Prognose wird aufgrund der erwarteten erfolgreichen Umsetzung weiterer Optimierungsmaßnahmen im laufenden Geschäft nach oben erweitert. So geht der Vorstand jetzt von einem normalisierten Konzern EBITDA im negativen einstelligen Millionenbereich bis positiven einstelligen Millionenbereich aus. Des Weiteren hebt der Vorstand die Prognose für den Konzernumsatz auf 315 Mio. EUR bis 340 Mio. EUR an.





Der Vorstand



Mitteilende Person:

Florian Frank

Mitglied des Vorstands

Tel.: +49 5201 185-140

