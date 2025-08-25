ICF-Aufsichtsrat verlängert Vorstandsverträge



EQS-Media / 25.08.2025 / 17:00 CET/CEST



ICF-Aufsichtsrat verlängert die Vorstandsverträge

Der Aufsichtsrat der ICF BANK AG hat die Herren Sascha Rinno, Oliver Szabries und

Dr. Carsten Rößner als Vorstand für weitere fünf Jahre bis Ende 2030 bestellt.

Sascha Rinno, Sprecher des Vorstands, Oliver Szabries, stellvertretender Sprecher des Vorstands, und Dr. Carsten Rößner, Mitglied des Vorstands, werden somit über das Ende ihrer derzeitigen Amtszeit bis mindestens Ende 2030 die Bank leiten.

Dem Vorstandsgremium gelang es, zusammen mit den Mitarbeitenden der ICF-Gruppe

in den vergangenen Jahren in einem für die Branche und das Unternehmen sehr herausfordernden Umfeld außerordentlich erfolgreich zu sein und mit großem Engagement den „ICF-Konzern“ voranzutreiben.

Professor Dr. Rüdiger von Rosen, Vorsitzender des Aufsichtsrats:

„Der Aufsichtsrat der ICF BANK AG setzt großes Vertrauen in diesen Vorstand und sichert die konsequente weitere strategische Entwicklung des Konzerns.“

Sascha Rinno, Sprecher des Vorstands:

„Der Vorstand der ICF BANK AG freut sich, gemeinsam als Team die bereits begonnenen Projekte erfolgreich fortzusetzen und weitere Ideen und Konzepte mit den Mitarbeitenden der Unternehmens-Gruppe sowie dem Aufsichtsrat zu entwickeln und umzusetzen.“

Über die ICF BANK AG

Die ICF BANK AG mit Sitz in Frankfurt am Main und Niederlassungen in Düsseldorf und München bietet eine Reihe professioneller Dienstleistungen an, die auf die Bedürfnisse institutioneller und gewerblicher Kunden zugeschnitten sind. Zu den Kernangeboten der ICF BANK AG gehören das Market Making, die Orderausführung, das Sales Trading sowie das Corporate Finance und das Designated Sponsoring.

Gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften ICF SYSTEMS AG und NOVIS Software GmbH entwickelt und implementiert die ICF BANK AG aktiv innovative Marktmodelle und IT-Technologien.

ICF BANK AG

Frankfurt am Main, den 25. August 2025



Kontakt:

ICF BANK AG

Pressekontakt

Telefon: +49 (0)69 92877-316

E-Mail: service@icfbank.de

Web: www.icfbank.de

Herausgeber:

ICF BANK AG

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank

Schlagwort(e): Finanzen

25.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2188104 25.08.2025 CET/CEST