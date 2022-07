US-Anleihen vor Erholung

Werbung

In Erwartung der Zinserhöhungen, die wir seitens der US-Notenbank (FED) jüngst gesehen haben, sind die Anleihenkurse seit letztem Herbst auf Talfahrt. Betrachtet man sich die durchaus komplexe Gesamtsituation derzeit, so erscheint es zunehmend wahrscheinlicher, dass sich all jene irren, die glauben, die Zinsen würden dauerhaft immer weiter steigen. In den letzten 20-25 Jahren ist eine zu große Abhängig von Wirtschaft und Privathaushalten von billigem Geld geschaffen worden. Hauskredite und Verbraucherkredite halten die Wirtschaft seit 2 Dekaden am Laufen. Da wir derzeit ein Problem auf der Angebotsseite haben, ist die Gefahr somit groß, sich damit die eigentlich noch gute Nachfrage abzuwürgen.

CoT-Daten bullish!

Der Commitment of Traders Report (CoT) zeigt uns an, wie sich die großen Marktteilnehmer (kommerzielle Adressen und institutionelles Geld) derzeit positionieren, welche Positionen sie halten. Kürzlich hatten die kommerziellen Marktteilnehmer (u.a. Banken) die zweit-bullishste Positionierung der letzten 20 Jahre eingenommen (oberes Indikatorenfeld). In der Vergangenheit sahen wir stets kräftige Erholungen der Anleihenkurse, wenn derart extreme Positionen eingenommen worden waren.

Quelle: www.barchart.com

Eine Erholung bis zunächst 125 und später 130 Punkte ist wahrscheinlich, wenn wir uns die historischen Entwicklungen bei derartigen Konstellationen betrachten. Hier liegen auch die ersten horizontalen Widerstände. Mit dem Test der 115er-Marke liefen die 10yr T-Notes (10-jährige US-Staatsanleihen) exakt an das Niveau aus der Häusermarktkrise 2008 heran und drehte nach oben. Damit ist ein solides Fundament für einen neuerlichen Anstieg geschaffen.

Saisonal betrachtet werden Anleihen in den Sommermonaten ohnehin gesucht. Zwischen Mai und einschließlich September sind im Aktienmarkt eher Korrekturen angesagt, so dass das Kapital in defensivere Assets, wie Anleihen oder Gold strömt. Natürlich führt dies nicht in jedem einzelnen Jahr auch zu einem Anstieg. Doch mit einer widerholten Anwendung dieser Markt-Anomalie fährt man durchaus sehr gut.

Wir haben für diejenigen, die diese Trading-Chance nutzen möchten einen Open End Turbo Long auf die 10yr T-Notes von Morgan Stanley herausgesucht. Mit einem Hebel von etwa 20 partizipiert das Produkt auch bereits von kleinen Bewegungen des Basiswertes. Der Knockout des Produktes liegt mit 114,134 unterhalb der beschriebenen Horizontal-Unterstützung. Der Stop-Loss macht bei 115 Punkten in den T-Notes Sinn, was etwa 0,7 Euro im gehandelten Produkt (WKN MA7X8V) entspricht.

Wichtige Chartmarken:

Unterstützungen: 115 Pkt

Widerstände: 125 und 130 Pkt

Turbo Open End Zertifikat Long auf 10yr T-Notes

Basiswert 10yr T-Notes WKN MA7X8V ISIN DE000MA7X8V4 Basispreis 114,134 K.O.-Schwelle 114,134 Laufzeit Open End Typ Turbo Open End Long Emittent Morgan Stanley Hebel 20 Stop-Loss Zertifikat 0,7 Euro

