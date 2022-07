MCDONALD´S - Burgeraktie vor neuer Rally?

McDonald's Corp. - WKN: 856958 - ISIN: US5801351017 - Kurs: 253,240 $ (NYSE)

Die Aktie der Burgerkette McDonald´s erreichte im Januar 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 271,15 USD. Wie so viele andere Aktien auch musste sie in den ersten Monaten des Jahres einen deutlichen Rückschlag hinnehmen. Erst die Unterstützung bei 217,51 USD gab ihr Halt.

Seit diesem Tief von Anfang März entwickelt sich die Aktie gut. Sie versucht, eine Aufwärtsbewegung zu etablieren. Sie hat die Tiefs im Dow Jones im Mai 2022 und Juni 2022 nicht mitgemacht, also relative Stärke entwickelt und sogar einen Aufwärtstrend entwickelt.

In den letzten beiden Wochen kam es jeweils zu einem Wochenschlusskurs knapp über dem Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Ein signifikanter Ausbruch ist das aber noch nicht.

Weitere Rally möglich

Etabliert sich die McDonald´s-Aktie über dem Abwärtstrend seit dem Allzeithoch bei aktuell 250,72 USD, dann wäre eine weitere Rally möglich. Die Aktie könnte dann in den nächsten Wochen zumindest an ihr Allzeithoch ansteigen. Bei einem Ausbruch darüber wären Kurse um 300 USD in Sichtweite.

Sollte die Aktie aber unter den Aufwärtstrend seit März 2020 bei aktuell 237,35 USD abfallen, dann droht ein erneuter Rückfall auf 217,51 USD oder sogar auf 202,73 USD.

Fazit: Die McDonald´s-Aktie arbeitet gerade daran, eine neue Rally zu etablieren.

McDonalds Corp

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)