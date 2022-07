Vulcan Materials meldet Dividende

Der amerikanische Bauzulieferer Vulcan Materials Company (ISIN: US9291601097, NYSE: VMC) zahlt am 2. September 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 40 US-Cents an seine Anteilseigner. Record date ist der 17. August 2022.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet schüttet der Konzern somit 1,60 US-Dollar aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 146,41 US-Dollar (Stand: 8. Juli 2022) entspricht dies einer derzeitigen Dividendenrendite von 1,09 Prozent. Im Februar 2022 wurde die Dividende um 7,5 Prozent auf den aktuellen Betrag angehoben.

Vulcan Materials aus Birmingham, im US-Bundesstaat Alabama, ist 1909 gegründet worden. Der Konzern ist einer der größten Baumittelhersteller der USA. Zu den Kernprodukten zählen Kies, Schotter und Sand. Im ersten Quartal (31. März 2022) des Fiskaljahres 2022 erzielte Vulcan Materials einen Umsatz von 1,54 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,07 Mrd. US-Dollar), wie am 4. Mai 2022 berichtet wurde. Der Nettogewinn betrug 91,8 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 160,6 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 29,47 Prozent im Minus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung von 19,46 Mrd. US-Dollar auf (Stand: 8. Juli 2022).

