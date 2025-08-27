Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe

Nvidia berichtet heute nach der Schluss-Glocke über das abgelaufene Quartal. Typischer Weise hat die Aktie in den letzten zehn Quartalen fast immer eine deutliche Rally in den vier Wochen vor den Zahlen gezeigt. Dieses Mal ist das anders. Daher rechne ich mit einer positiven Bewegung der Aktie nach den Quartalszahlen.

